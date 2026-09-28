Hàn Quốc yêu cầu Ukraine xin lỗi vì vi phạm thỏa thuận bảo mật

Ảnh chụp Nhà Xanh (Cheong Wa Dae) ở trung tâm Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Ngày 27-9, ông Seong Ghi-hong, Thư ký cấp cao phụ trách quan hệ công chúng của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, cho biết Seoul “lấy làm tiếc sâu sắc” trước việc Ukraine đơn phương tiết lộ thông tin và sau đó phủ nhận sự tồn tại của thỏa thuận bảo mật. Theo ông Seong, việc Ukraine tiết lộ thông tin về vụ chuyển giao đã vi phạm thỏa thuận giữa hai nước, được xây dựng nhằm bảo đảm an toàn cho các binh sĩ Triều Tiên và gia đình họ, đồng thời bảo vệ các lợi ích ngoại giao, an ninh liên quan.

Trước đó, trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã bàn giao hai binh sĩ Triều Tiên bị bắt giữ cho Hàn Quốc. Ông cho rằng việc bắt sống những binh sĩ này là điều không dễ dàng. Sau tuyên bố của ông Zelensky, truyền thông Ukraine dẫn nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Ukraine phủ nhận việc Kiev và Seoul có thỏa thuận bảo mật về vụ chuyển giao.

Ông Dmytro Lytvyn, trợ lý của Tổng thống Zelensky, cũng cho rằng Ukraine là một quốc gia cởi mở và việc bàn giao các binh sĩ một cách bí mật sẽ là điều bất thường. Ông khẳng định Kiev chỉ công khai sự thật rằng hai người này đã được đưa đến Hàn Quốc. Tuy nhiên, ông Seong cho rằng việc Văn phòng Tổng thống Ukraine phủ nhận thỏa thuận bảo mật đã “làm suy yếu nghiêm trọng niềm tin giữa hai chính phủ và gây tổn hại nặng nề đến quan hệ hữu nghị giữa hai nước”. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu Ukraine đưa ra lời giải thích và xin lỗi chính thức, đồng thời cho biết Seoul đang cân nhắc các biện pháp bổ sung nếu cần thiết.

Theo phía Hàn Quốc, Ukraine trước đó đề nghị giữ kín thông tin về vụ chuyển giao do lo ngại trong nước có thể xuất hiện chỉ trích liên quan đến việc bỏ lỡ cơ hội trao đổi hai binh sĩ Triều Tiên lấy tù binh Ukraine. Seoul đồng ý giữ bí mật vì lý do an toàn cho các tù binh và gia đình họ, cũng như các vấn đề ngoại giao và an ninh khác.

Ukraine hồi đầu năm 2025 tuyên bố bắt hai binh sĩ Triều Tiên thuộc lực lượng được Bình Nhưỡng điều động sang Nga tham chiến. Sau đó, các quan chức Hàn Quốc cho biết hai người này được đưa về Hàn Quốc, nơi họ được coi là công dân theo quy định của Hiến pháp nước này.

Bình Nhưỡng chưa đưa ra bình luận về vụ việc.