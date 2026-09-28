Hàn Quốc yêu cầu Ukraine xin lỗi vì vi phạm thoả thuận bảo mật

Hàn Quốc cho rằng Ukraine đã vi phạm thỏa thuận bảo mật nhằm giữ kín thông tin về vụ chuyển giao hai lính Triều Tiên. Ảnh: TTXVN

“Hàn Quốc bày tỏ sự lấy làm tiếc sâu sắc trước việc Ukraine đơn phương tiết lộ thông tin và sau đó tuyên bố không đúng sự thật rằng không có thỏa thuận bảo mật nào”, Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Thư ký cấp cao phụ trách quan hệ công chúng của Tổng thống Hàn Quốc Seong Ghi-hong cho biết trong tuyên bố ngày 27/9.

Ông Seong cho biết Hàn Quốc đang cân nhắc các biện pháp bổ sung liên quan đến vấn đề này nếu cần thiết.

Tuần trước, trong bài phát biểu tại Liên hợp quốc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ Ukraine đã chuyển hai binh sĩ Triều Tiên bị bắt giữ vào năm ngoái sang Hàn Quốc.

Theo phía Hàn Quốc, Ukraine đã vi phạm thỏa thuận bảo mật nhằm giữ kín thông tin về vụ chuyển giao để bảo đảm an toàn cho các binh sĩ trước những nguy cơ có thể xảy ra nếu thông tin bị tiết lộ. Seoul cho biết thỏa thuận này được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc nhân đạo và luật pháp quốc tế.

Ngay sau đó, truyền thông Ukraine dẫn lời một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Ukraine phủ nhận sự tồn tại của thỏa thuận bảo mật với Seoul.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đặc biệt chỉ trích việc phía Ukraine phủ nhận sự tồn tại của thỏa thuận sau khi Seoul công bố thông tin về vụ chuyển giao, cho rằng động thái này “gây tổn hại nghiêm trọng” đến lòng tin và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Seoul cho biết Chính phủ Ukraine đã đề nghị giữ kín thông tin về vụ chuyển giao do lo ngại có thể phải đối mặt với sự chỉ trích trong nước liên quan đến việc bỏ lỡ cơ hội trao đổi các binh sĩ Triều Tiên lấy tù binh Ukraine.

Ông Seong giải thích Hàn Quốc đồng ý giữ kín thông tin về vụ chuyển giao vì lý do an toàn cho các tù binh và gia đình họ, cũng như liên quan đến các vấn đề ngoại giao và an ninh khác.

Ông khẳng định Tổng thống Zelensky đã tiết lộ vụ việc mà không giải thích hoặc tham vấn trước với phía Hàn Quốc, bất chấp thỏa thuận chung giữa hai bên.

Quan chức này cũng lấy làm tiếc trước việc một số cá nhân tại Hàn Quốc chính trị hóa “vấn đề an ninh nhạy cảm” này theo hướng ủng hộ Ukraine. Ông Seong cho rằng việc chính trị hóa vấn đề gây tổn hại đến lợi ích quốc gia, đồng thời kêu gọi chấm dứt việc lan truyền những thông tin mà ông cho là sai lệch và không có căn cứ.