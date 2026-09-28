Hàn Quốc yêu cầu Ukraine xin lỗi vì tiết lộ tin chuyển giao binh lính Triều Tiên

Theo Yonhap, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc tối 27/9 tuyên bố Seoul "lấy làm tiếc" khi Ukraine tiết lộ việc bàn giao binh lính Triều Tiên, nhấn mạnh đã yêu cầu "lời giải thích và xin lỗi chính thức từ phía Kiev".

"Văn phòng Tổng thống bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc trước việc Ukraine đơn phương công khai thông tin về việc chuyển giao binh lính Triều Tiên, sau đó lại đưa ra tuyên bố rằng không hề có thỏa thuận giữ bí mật. Tuyên bố sai sự thật của Văn phòng Tổng thống Ukraine rằng hai bên không có thỏa thuận bảo mật đã làm tổn hại nghiêm trọng niềm tin giữa hai chính phủ, tạo ra ảnh hưởng tiêu cực với quan hệ song phương", ông Seong Ghi-hong, Thư ký cấp cao phụ trách quan hệ công chúng của Tổng thống Hàn Quốc nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap

Cũng theo ông Seong, chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc "các biện pháp bổ sung liên quan đến vấn đề này", nhưng không tiết lộ cụ thể. "Hàn Quốc muốn giữ bí mật việc chuyển giao nhằm bảo đảm an toàn cho các tù binh Triều Tiên và gia đình họ, đồng thời tính đến những vấn đề ngoại giao và an ninh khác", ông Seong giải thích.

Ngược lại, trợ lý Tổng thống Ukraine Dmytro Lytvyn tuyên bố rằng Kiev là một chính quyền cởi mở và sẽ "kỳ lạ" nếu giữ bí mật về việc chuyển giao tù binh Triều Tiên. "Chúng tôi chỉ nói đúng sự thật là họ đã được đưa tới Hàn Quốc", ông Lytvyn cho hay.

Vào ngày 23/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiết lộ tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về việc chuyển giao 2 lính Triều Tiên bị bắt giữ ở vùng biên giới Kursk của Nga cho Hàn Quốc. Động thái này đã khiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung không hài lòng, đồng thời chỉ trích Kiev vì đã vi phạm thỏa thuận bảo mật giữa hai nước.

"Tôi không biết tại sao phía Ukraine lại phá vỡ thỏa thuận và công khai sự việc, song điều này rất đáng thất vọng. Vấn đề đưa tù binh Triều Tiên về Hàn Quốc là một vấn đề đặc biệt nhạy cảm, có thể gây tác động lớn đến ngoại giao, an ninh cũng như cục diện trên bán đảo Triều Tiên", Tổng thống Lee nói ngày 24/9.