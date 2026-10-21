Hàn Quốc: Xuất khẩu bán dẫn tăng hơn 220% trong tháng 10

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong 20 ngày đầu tháng 10/2026 đạt 61,61 tỷ USD, tăng 105,4% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất từ trước đến nay trong cùng kỳ tháng 10.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ bán dẫn, với kim ngạch xuất khẩu tăng 222,5%, trong bối cảnh nhu cầu chip phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục gia tăng.

Theo số liệu sơ bộ do Cơ quan Hải quan Hàn Quốc công bố ngày 21/10, xuất khẩu từ ngày 1-20/10 tăng 31,61 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2025. Sau khi tính đến số ngày làm việc, kim ngạch xuất khẩu bình quân đạt 4,74 tỷ USD/ngày, tăng 65,9% và lập mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong kỳ, Hàn Quốc có 13 ngày làm việc, nhiều hơn 2,5 ngày so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này góp phần làm mức tăng xuất khẩu tính theo tổng kim ngạch vượt 100%.

Bán dẫn tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, với kim ngạch xuất khẩu đạt 27,52 tỷ USD, mức cao kỷ lục đối với 20 ngày đầu tháng 10. Mặt hàng này chiếm 44,7% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 16,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, xuất khẩu thiết bị ngoại vi máy tính tăng 424%, sản phẩm dầu mỏ tăng 68,3%, ô tô tăng 40,9% và sản phẩm thép tăng 42,6%.

Theo thị trường, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 154,4%, đạt 16,69 tỷ USD; sang Mỹ tăng 154,9%, đạt 10,78 tỷ USD. Theo số liệu sơ bộ của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, kim ngạch xuất khẩu sang Việt Nam tăng 74,6%, lên khoảng 5,01 tỷ USD, trong khi xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) tăng 78,2%, đạt 4,46 tỷ USD.

Trung Quốc, Mỹ và Việt Nam là ba thị trường xuất khẩu lớn của Hàn Quốc, chiếm tổng cộng 52,7% kim ngạch xuất khẩu của nước này trong kỳ.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu tăng 42,8%, lên 47,12 tỷ USD. Nhập khẩu bán dẫn tăng 78,4%, dầu thô tăng 42,9% và khí đốt tăng 112,4%; tổng giá trị nhập khẩu dầu thô, khí đốt và than đá tăng 53,5%. Xuất khẩu vượt nhập khẩu giúp Hàn Quốc đạt thặng dư thương mại 14,50 tỷ USD trong 20 ngày đầu tháng.

Tính từ đầu năm đến ngày 20/10, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 876,34 tỷ USD, tăng 59,5% so với cùng kỳ năm ngoái; thặng dư thương mại đạt 266,93 tỷ USD.

Kết quả này cho thấy sức bật mạnh của hoạt động xuất khẩu, song mức tăng cao trong tháng 10 một phần đến từ số ngày làm việc nhiều hơn. Diễn biến trong thời gian tới sẽ phụ thuộc đáng kể vào nhu cầu bán dẫn toàn cầu, đặc biệt là nhu cầu phục vụ hạ tầng AI./.