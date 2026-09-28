Hàn Quốc xuất hiện nghề mới: Ở nhà, làm việc nhà và nhận tiền từ cha mẹ

Thị trường việc làm đầy thách thức, cùng chi phí sinh hoạt đắt đỏ đã khiến nhiều bạn trẻ Hàn Quốc chọn cách về ở với gia đình và tiếp quản các công việc thường nhật tại nhà

Sự xuất hiện của thuật ngữ “người con toàn thời gian” (full-time children) diễn ra trong bối cảnh giới trẻ Hàn Quốc ngày nay gặp rất nhiều khó khăn trong việc đạt được độc lập tài chính, khi AI thu hẹp cơ hội việc làm dành cho người mới vào nghề, còn chi phí nhà ở và sinh hoạt cao khiến việc tích lũy tài sản trở thành một thách thức lớn.

Ở chiều ngược lại, cha mẹ của thế hệ trẻ ngày nay, nhiều người thuộc thế hệ baby boomer của Hàn Quốc thường tương đối khá giả hơn sau khi tích lũy được tài sản trong giai đoạn kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng nhanh vào những năm 1980 và 1990.

Khác với cái được gọi là “thế hệ chuột túi” - những người trưởng thành chưa kết hôn, tiếp tục sống cùng và phụ thuộc tài chính vào cha mẹ - nhóm “người con toàn thời gian” xem vai trò của mình trong gia đình như một dạng công việc, với những trách nhiệm được phân định rõ ràng.

Hiện chưa có số liệu chính thức thống kê số lượng “người con toàn thời gian”, nhưng nhóm này có thể lên tới 8 triệu người, theo ông Jeon Young-soo, phó giáo sư giảng dạy tại Trường Sau đại học Nghiên cứu Quốc tế thuộc Đại học Hanyang, người đã xuất bản cuốn sách mang tên “Full-time Children” (Những người con toàn thời gian) vào tháng 2/2026. Con số này được tính toán dựa trên số người ở độ tuổi 20 và 30 đang sống cùng cha mẹ.

BƯỚC ĐỆM TRƯỚC KHI TRỞ NÊN TỰ LẬP

Những “người con toàn thời gian” đảm nhận vai trò này vì nhiều lý do khác nhau, nhưng nhiều người coi đây là giải pháp tạm thời cho đến khi tìm được việc làm và có thể tự lập.

Shin Suh-ji, 22 tuổi, là một trong số bạn trẻ người trẻ đang sống cùng cha mẹ và coi việc hỗ trợ công việc gia đình là một phần trong thỏa thuận gia đình. Cô nhận 600.000 won (450 USD) mỗi tháng tiền tiêu vặt để làm những việc như cọ rửa phòng tắm, phân loại đồ tái chế và gấp quần áo.

“Khoản tiền tôi nhận được một phần là tiền công cho những việc nhà tôi làm, nhưng nó cũng cho tôi thời gian để tập trung vào việc học và những ưu tiên khác”, Shin, sinh viên năm thứ ba ngành công nghệ sinh học, cho biết.

Những video ngắn được gắn hashtag "người con toàn thời gian" trên Youtube

Đối với cô, thỏa thuận này không nhằm trì hoãn việc tự lập, mà là cách để có thêm thời gian tập trung vào việc học trong khi cha mẹ vẫn sẵn sàng và có khả năng hỗ trợ cô.

Một số người con toàn thời gian cảm thấy tự hào về vai trò của mình, coi đây không phải phương án dự phòng mà là một đóng góp cần thiết cho gia đình. “Tôi nghĩ việc giữ cho nhà cửa ngăn nắp thực sự rất quan trọng, bởi một ngôi nhà sạch sẽ là điều thiết yếu để duy trì sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần”, một YouTuber tự mô tả mình là người con toàn thời gian chia sẻ.

Công việc hàng ngày của cô gồm có dọn phòng tắm, chuẩn bị bữa tối, cho chú vẹt của gia đình ăn và làm việc bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi, đồng thời học bổ túc để lấy chứng chỉ nghề nghiệp.

Tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm tuổi 15 - 29 đã tăng lên mức 5,4% trong tháng 8/2026

Đà gia tăng của nhóm những người con toàn thời gian được thúc đẩy một thị trường việc làm yếu kém. Theo Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc, tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm tuổi 15 - 29 đã tăng ở năm thứ ba liên tiếp, từ mức 4,1% năm 2024 lên 4,9% năm 2025 và 5,4% năm 2026.

Thách thức dần mang tính cơ cấu khi AI đang tái định hình những công việc dành cho người mới vào nghề, vốn từng là điểm khởi đầu cho người lao động trẻ. Một báo cáo của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc hồi tháng 8 cho thấy số người có việc làm trong độ tuổi 15 - 29 giảm 285.000 người trong giai đoạn từ tháng 6/2022 đến tháng 6/2026, trong đó 94% mức giảm tập trung ở những ngành chịu ảnh hưởng mạnh từ AI, bao gồm xuất bản và lập trình máy tính.

Lạm phát gia tăng cũng là gánh nặng lớn đối với những bạn trẻ muốn trưởng thành về mặt tài chính và độc lập với cha mẹ. Một cuộc khảo sát của chính phủ được công bố năm ngoái cho thấy 54,4% người Hàn Quốc từ 19 - 34 tuổi vẫn sống cùng cha mẹ trong năm 2024. Con số này được dự báo tăng trong năm nay, khi chi phí thuê nhà theo hình thức jeonse (đặt cọc một lần) trung bình tại Seoul đạt mốc 711,78 triệu won vào tháng 8, tăng 9% so với cùng kỳ, theo dữ liệu bất động sản của Tập đoàn Tài chính KB.

“Nếu việc độc lập về tài chính dễ dàng hơn, chắc chắn tôi đã không phải dựa vào cha mẹ để nhận dạng hỗ trợ tài chính như thế này”, Shin Suh-ji chia sẻ

Xu hướng này không chỉ xuất hiện tại Hàn Quốc. Những người con toàn thời gian đang trở nên phổ biến khi các nền kinh tế chuyển từ giai đoạn tăng trưởng nhanh sang trưởng thành, thời điểm người trẻ phải đối mặt với một môi trường kinh tế khác hẳn với thế hệ cha mẹ khi họ bước vào thị trường lao động. Những người con toàn thời gian lần đầu xuất hiện tại Trung Quốc và biến thành hiện tượng vào năm 2023. Trong khi đó, tại Vương quốc Anh, giá nhà và tiền thuê nhà tăng cao cũng khiến nhiều bạn trẻ quay trở lại sống cùng gia đình. Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, khoảng 35% nam giới từ 20 - 35 tuổi đang sống cùng cha mẹ, tăng từ mức 26% vào năm 2000.

MỘT GIẢI PHÁP MỚI CHO XÃ HỘI SIÊU GIÀ HOÁ?

Đối với một số gia đình, có một người con toàn thời gian là phương án hiệu quả trong một xã hội đang thay đổi, đó là cha mẹ lớn tuổi có tài sản, trong khi những người con thất nghiệp có thời gian để chăm sóc họ.

Đó là trường hợp của Kim, một phụ nữ 29 tuổi sống tại Seoul. Kim trở thành người chăm sóc chính cho cha từ tháng 7 năm ngoái, sau khi ông bị đột quỵ vào năm 2024. Cô đảm nhận vai trò này thay cho mẹ, người chỉ còn một năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu.

Bữa cơm trưa mà cô Kim, 29 tuổi, chuẩn bị cho cha mình, người đã bị đột quỵ vào năm 2024

Với vai trò là một người con toàn thời gian, Kim chuẩn bị bữa trưa cho cha, giúp ông mặc quần áo và rửa mặt, sau đó làm các công việc gia đình, bao gồm dọn dẹp. Đổi lại, cô sống dưới mái nhà của cha mẹ và nhận 200.000 won mỗi tháng.

Từ góc độ gia đình Kim, cách sắp xếp này vừa mang tính kinh tế vừa thực tế.

“Trước đó tôi đã đặt câu hỏi về sự nghiệp của mình và nghỉ việc để tìm kiếm một hướng đi mới thì em tôi, người vừa chăm sóc cha vừa làm việc bán thời gian, đã tìm được một công việc toàn thời gian. Vì vậy, tôi chủ động nhận chăm sóc cha”, Kim nói. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa cô đã hoàn toàn từ bỏ sự nghiệp hoặc nỗ lực đạt được độc lập tài chính.

“Tôi điều hành một blog và tài khoản Instagram để cho mọi người thấy rằng tôi vẫn liên tục thử những điều mới và thử thách bản thân. Tôi cũng không ngừng tìm kiếm những cơ hội khác và cân nhắc xem mình có thể làm gì tiếp theo”, cô nói.

Một số ý kiến cho rằng đà gia tăng của nhóm những người con toàn thời gian không nhất thiết là một diễn biến tiêu cực tại Hàn Quốc, nơi dân số già hóa nhanh chóng.

Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, việc thuê một người chăm sóc riêng có chi phí trung bình 3,7 triệu won mỗi tháng, cao gấp khoảng 1,7 lần mức thu nhập trung vị 2,24 triệu won/tháng của các hộ gia đình do người từ 65 tuổi trở lên làm chủ hộ trong năm 2024.

Chi phí chăm sóc người cao tuổi nhiều khả năng sẽ trở thành gánh nặng lớn hơn nữa đối với các gia đình Hàn Quốc khi đất nước này tiếp tục già hóa. Hàn Quốc đã gia nhập nhóm xã hội siêu già vào cuối năm 2024, khi số người từ 65 tuổi trở lên vượt quá 1/5 dân số.

“Đây là sự xuất hiện của một hình thức phúc lợi gia đình mới”, giáo sư Jeon viết trong cuốn sách của mình. “Thay vì theo đuổi một hình thức độc lập cá nhân ngày càng bấp bênh, đây là một mô hình trong đó các nguồn lực được chia sẻ và phúc lợi được tạo ra thông qua sự đoàn kết và hợp tác với thế hệ cha mẹ”, ông nhận định.

Một sinh viên đại học đang tìm kiếm các cơ hội việc làm trên bảng thông tin ở Seoul, Hàn Quốc

Tuy nhiên, nếu xu hướng này ăn sâu vào xã hội, nó có thể gây sức ép lên tăng trưởng kinh tế do làm thay đổi cách thức tài sản được tích lũy và sử dụng giữa các thế hệ.

“Nếu điều này vượt ra ngoài một hiện tượng tạm thời và trở thành một lối sống cố định, nó có thể đưa nền kinh tế vào con đường trì trệ trong dài hạn. Để tạo ra của cải, một quốc gia cần có những doanh nghiệp xuất hiện và phát triển, từ đó tạo ra việc làm mới. Nhưng nếu những người con toàn thời gian tiếp tục duy trì lối sống đó, họ sẽ đơn giản là thừa hưởng tài sản của cha mẹ và sống dựa vào số tài sản ấy thay vì làm việc để tạo ra của cải mới”, ông Kim Yong-jin, giáo sư kinh doanh tại Đại học Sogang, nhấn mạnh.

Ở bối cảnh như vậy, họ cũng có khả năng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc kết hôn hoặc sinh con, từ đó đẩy nhanh tốc độ suy giảm dân số và già hóa, ông Kim nói thêm.