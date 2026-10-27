Hàn Quốc: Xử phạt Samsung do không công bố đầy đủ thông tin thiết bị

Nguyên nhân do Samsung Electronics thực hiện các quảng cáo gây hiểu nhầm khi không công bố đầy đủ những tính năng hạn chế hiệu năng của các mẫu điện thoại thông minh Galaxy S21 và Galaxy S22 trong quá trình chơi game.

Trụ sở công ty Samsung Electronics ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Quyết định của FTC liên quan đến dòng điện thoại Galaxy S21 và Galaxy S22, được Samsung Electronics lần lượt ra mắt trong các năm 2021 và 2022, cùng với dòng máy tính bảng Galaxy Tab S8 được giới thiệu năm 2022.

Theo FTC, tập đoàn công nghệ Hàn Quốc đã không thông báo cho người tiêu dùng biết rằng dịch vụ tối ưu hóa trò chơi (Game Optimizing Service - GOS) thiết lập sẵn các giới hạn hiệu năng ngay khi một số ứng dụng trò chơi có yêu cầu xử lý cao được khởi chạy, trong khi vẫn quảng bá mạnh mẽ năng lực chơi game vượt trội của các sản phẩm trong các chiến dịch quảng cáo.

GOS là hệ thống quản lý nhiệt dành cho các ứng dụng trò chơi. Theo chính sách vận hành riêng đối với game, hệ thống này giới hạn mức hiệu năng tối đa của bộ xử lý trung tâm (CPU) và bộ xử lý đồ họa (GPU) bất kể nhiệt độ thiết bị hoặc các điều kiện vận hành khác. FTC cho rằng những giới hạn này có thể dẫn tới hiện tượng đóng băng hình ảnh, giật lag hoặc làm giảm chất lượng đồ họa trong quá trình chơi game.

FTC nhận định rằng vào thời điểm Samsung Electronics triển khai các quảng cáo nói trên từ năm 2021, nhiều trò chơi cao cấp trên máy tính cá nhân bắt đầu được chuyển thể sang nền tảng di động, trong khi thị trường thiết bị thông minh cao cấp có hiệu năng mạnh cũng tăng trưởng nhanh chóng. Trong bối cảnh đó, khả năng chơi game trở thành một trong những chỉ số hiệu quả nhất để thể hiện năng lực của các thiết bị thông minh cao cấp thông qua các hiệu ứng đồ họa phức tạp và khả năng chuyển cảnh nhanh.

Cơ quan này cho biết nhiều nhà sản xuất thiết bị thông minh đã nhấn mạnh hiệu năng chơi game trong hoạt động quảng bá sản phẩm và người tiêu dùng cũng đặc biệt coi trọng yếu tố này khi đưa ra quyết định mua các thiết bị cao cấp.

Theo FTC, trong giai đoạn 2021-2022, Samsung Electronics đã sử dụng các khẩu hiệu tiếp thị như “bộ xử lý ứng dụng 5 nanomet nhanh nhất từng có trên thiết bị Galaxy để nâng tầm trải nghiệm gaming” hay “trải nghiệm chơi game di động đỉnh cao với màn hình 120Hz cho khả năng chuyển cảnh nhanh và phản hồi tức thì với thao tác chạm”.

Tuy nhiên, cơ quan giám sát cho rằng hệ thống GOS vẫn áp dụng các giới hạn hiệu năng bất kể tình trạng hoạt động thực tế của thiết bị, trong khi Samsung Electronics không công bố những hạn chế này mà chỉ nhấn mạnh tới trải nghiệm chơi game của sản phẩm.

FTC kết luận rằng hình thức tiếp thị trên đã ảnh hưởng đến khả năng đưa ra quyết định mua sắm hợp lý của người tiêu dùng và cấu thành hành vi “ghi nhãn hoặc quảng cáo mang tính lừa dối” theo Luật Ghi nhãn và Quảng cáo công bằng của Hàn Quốc.

FTC nhấn mạnh quyết định xử lý lần này có ý nghĩa quan trọng vì một lần nữa khẳng định yêu cầu các doanh nghiệp phải thông tin rõ ràng tới người tiêu dùng về những yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến hiệu năng sản phẩm khi các yếu tố đó được sử dụng làm nội dung nổi bật trong quảng cáo.

Về phía Samsung Electronics, doanh nghiệp này đã phát hành bản cập nhật phần mềm, cho phép người dùng tự lựa chọn gỡ bỏ các giới hạn hiệu năng nói trên.