Hàn Quốc xử lý thế nào với các trường hợp gian lận thi cử sử dụng kính AI?

Theo "Hướng dẫn dành cho thí sinh tham dự Kỳ thi Năng lực học tập đại học năm 2027" và "Quy định về tổ chức Kỳ thi Năng lực học tập đại học", cả hai văn bản này đều do Viện Đánh giá và Chương trình Giáo dục Hàn Quốc (KICE) ban hành, mức độ kỷ luật đối với hành vi gian lận trong kỳ thi CSAT (kỳ thi tốt nghiệp THPT kết hợp tuyển sinh đại học quốc gia chuẩn hóa tại Hàn Quốc) sẽ khác nhau dựa trên bản chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm đó.

Các hình thức xử phạt nghiêm khắc nhất bao gồm hủy kết quả thi và cấm tham gia kỳ thi Năng lực học tập đại học (CSAT) trong một năm tiếp theo. Quy định này áp dụng đối với các hành vi như nhìn bài của thí sinh khác, để người khác xem bài của mình, hoặc trao đổi đáp án thông qua cử chỉ hay âm thanh. Các hình phạt tương tự cũng được áp dụng đối với hành vi sử dụng tài liệu hoặc thiết bị không dây trái phép, nhờ người khác thi hộ (hoặc thi hộ cho người khác), cũng như ép buộc hoặc đe dọa thí sinh khác để lấy đáp án...

Những hành vi này được xếp vào nhóm gian lận, vì chúng trực tiếp làm tổn hại đến tính công bằng của kỳ thi. Hơn nữa, nếu Hội đồng Xét duyệt gian lận xác định một hành vi là vi phạm "nghiêm trọng", thí sinh đó cũng sẽ phải chịu các hậu quả tương tự: Kết quả thi bị hủy bỏ và bị cấm tham gia kỳ thi CSAT trong một năm.

Việc sử dụng kính tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình làm bài cũng nằm trong nhóm này. Do loại kính này có thể bị lợi dụng, ví dụ như sử dụng camera tích hợp và tính năng kết nối không dây để truyền đề thi ra bên ngoài hoặc nhận thông tin từ bên ngoài, nên chúng bị xử lý giống như các trường hợp sử dụng tài liệu hoặc thiết bị không dây trái phép. Nếu thí sinh từ chối yêu cầu kiểm tra của giám thị, hoặc nếu xác định được rằng thí sinh đã đeo loại kính này trong lúc thi, kết quả thi sẽ bị hủy bỏ và thí sinh đó sẽ bị cấm tham gia kỳ thi CSAT vào năm kế tiếp.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc đang thúc đẩy việc kéo dài thời hạn cấm tham gia các kỳ thi trong tương lai hiện đang quy định là một năm lên thành ba năm đối với những cá nhân gian lận bằng cách sử dụng kính tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Bộ cũng dự định khởi tố hình sự hoặc yêu cầu cảnh sát điều tra đối với những người sử dụng các thiết bị như vậy để gian lận.

Ngược lại, đối với các trường hợp gian lận ở mức độ nhẹ hơn, chỉ bài thi đó mới bị hủy kết quả. Các ví dụ bao gồm việc viết thêm hoặc sửa đổi câu trả lời sau khi có tín hiệu kết thúc bài thi, hoặc vi phạm quy định về chọn môn thi trong phần thi tự chọn (phần thi thứ tư).

Việc mang theo các vật dụng bị cấm vào địa điểm thi mà không nộp lại trước khi bắt đầu môn thi đầu tiên, về nguyên tắc, chỉ dẫn đến việc hủy kết quả của chính bài thi đó. Việc mang các thiết bị điện tử bị cấm như điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc tai nghe Bluetooth vào phòng thi mà không nộp lại trước khi bắt đầu thi được coi là hành vi gian lận. Tuy nhiên, nếu các thiết bị này thực sự được sử dụng để gian lận, các biện pháp kỷ luật có thể sẽ nghiêm khắc hơn.

Việc không tuân thủ yêu cầu của giám thị về xác minh danh tính hoặc kiểm tra tư trang cá nhân cũng sẽ dẫn đến việc hủy kết quả bài thi. Cần lưu ý rằng, nếu Hội đồng Xét duyệt Hành vi Sai phạm đánh giá vụ việc có tính chất nghiêm trọng, cá nhân đó có thể phải đối mặt với lệnh cấm tham gia các kỳ thi trong tương lai, do đó, không nên mặc định rằng hậu quả chỉ dừng lại ở việc hủy kết quả của bài thi đó.

Nếu phát hiện hành vi gian lận, giám thị sẽ thông báo cho thí sinh và yêu cầu thí sinh rời khỏi phòng thi. Sau đó, thí sinh phải chờ tại một khu vực riêng biệt được chỉ định cho đến khi kết thúc buổi thi. Tại đây, thí sinh sẽ được yêu cầu viết bản tường trình cá nhân. Sau khi hoàn tất các thủ tục này, thí sinh phải rời khỏi địa điểm thi dưới sự hướng dẫn của giám thị. Nếu thí sinh từ chối viết bản tường trình, giám thị có thể tiếp tục quy trình mà không cần văn bản đó, và bài thi của thí sinh sẽ bị coi là không hợp lệ. Trong trường hợp cần thiết, giám thị có thể yêu cầu sự hỗ trợ từ phía cảnh sát.

Những thí sinh bị tước quyền tham gia kỳ thi trong một khoảng thời gian nhất định sẽ không được phép dự Kỳ thi Năng lực học tập đại học (CSAT) trong thời gian đó. Để đủ điều kiện tham gia thi trở lại sau khi hết thời hạn bị tước quyền, cá nhân đó phải hoàn thành chương trình giáo dục nhân cách (với thời lượng lên đến 20 giờ) theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục.