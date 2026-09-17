Hàn Quốc: Xe hydro trở lại cuộc đua vận tải đường dài

Trạm tiếp Hydro lưu động giành cho xe thân thiện với môi trường. (Ảnh: Anh Nguyên/TTXVN)

Xe thương mại chạy bằng pin nhiên liệu hydro đang thu hút sự quan tâm trở lại tại Hàn Quốc và trên thế giới, nhất là trong vận tải đường dài và hạng nặng, khi Hyundai Motor, Toyota và Daimler Trucks đẩy mạnh phát triển xe buýt, xe tải hydro.

Theo P/v TTXVN tại Seoul, Hyundai Motor ngày 16/9 cho biết đã ký thỏa thuận với Tập đoàn Sunjin, Hynet và Hiệp hội Môi trường Ôtô Hàn Quốc nhằm mở rộng cung cấp xe hydro và xây dựng hạ tầng tiếp nhiên liệu.

Sunjin, đang vận hành khoảng 1.700 xe buýt, dự kiến đưa 480 xe buýt hydro vào hoạt động đến năm 2032 và chuyển đổi các trạm CNG tại kho ở Gimpo và Paju thành trạm hydro.

Hyundai Motor cũng đang hợp tác với các doanh nghiệp vận tải lớn để mở rộng xe buýt hydro.

Đến tháng 7/2025, 175 xe tải hydro Xcient của hãng hoạt động tại 5 nước châu Âu đã chạy tổng cộng 21,8 triệu km.

Trong khi đó, Toyota dự kiến cung cấp hệ thống pin nhiên liệu thế hệ thứ ba cho 40 xe tải hạng nặng Scania để thử nghiệm từ quý 1 năm 2027; Daimler Trucks phát triển mẫu Mercedes-Benz NextGen H2 Truck sử dụng hydro hóa lỏng, với mục tiêu chạy hơn 1.000 km mỗi lần tiếp nhiên liệu.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), số xe chạy bằng pin nhiên liệu hydro trên thế giới đạt gần 130.000 chiếc trong năm 2025, tăng khoảng 20% so với năm trước.

Tuy nhiên, chi phí hydro cao, hạ tầng tiếp nhiên liệu còn hạn chế và sự cải thiện nhanh của xe tải điện vẫn là những trở ngại đối với việc mở rộng thị trường.

Do đó, các phương tiện chạy hydro được kỳ vọng trước hết phát triển tại những phân khúc có lợi thế về quãng đường dài, tải trọng lớn và tần suất vận hành cao./.