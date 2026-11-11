Hàn Quốc: Xe hơi bẹp rúm vì đâm trúng pháo tự hành trên quốc lộ, 2 người thương vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h ngày 5/11, khi một chiếc xe Kia Sportage và một chiếc Porsche đâm vào phần đuôi của một khẩu pháo tự hành K55A1 trên một tuyến quốc lộ gần Cheongyang-ri, thuộc Cheorwon.

Hình ảnh từ camera hành trình của một xe đi cùng chiều đã ghi lại toàn cảnh vụ tai nạn. (Nguồn: Han Moon-chul TV)

Hình ảnh từ camera hành trình ghi lại vụ tai nạn cho thấy con đường lúc đó rất tối, khiến khẩu pháo tự hành trở nên khó quan sát. Đèn hậu của khẩu pháo tự hành cũng gần như không thể nhìn thấy.

Do đó, một chiếc ô tô lao tới từ phía sau với tốc độ cao đã đâm trúng khẩu pháo.

Chiếc xe đầu tiên va chạm với pháo tự hành bị hư hại nghiêm trọng, gần như không còn nhận dạng được. Tài xế chiếc xe này đã tử vong tại chỗ.

Tài xế chiếc xe thứ hai bị thương và đã được đưa đến bệnh viện gần đó.

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn được chia sẻ trên kênh Youtube của luật sư giao thông Han Moon-chul. (Ảnh chụp màn hình)

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, khẩu pháo tự hành đang trên đường trở về căn cứ sau một đợt huấn luyện. Trên khẩu pháo có bảy binh sĩ. Một vài người được cho là đã bị trầy xước nhẹ.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 11/11, quân đội Hàn Quốc cho biết sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra.

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân. Cảnh sát hiện đang điều tra các tình tiết chính xác và nguyên nhân của vụ tai nạn. Phía quân đội sẽ hợp tác hoàn toàn trong quá trình này”, trích tuyên bố.