Hàn Quốc: Xe buýt va chạm liên hoàn khiến gần 60 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra ngày 11/11 tại thành phố Seongnam thuộc tỉnh Gyeonggi, Tây Bắc Hàn Quốc, khi một xe buýt đâm vào hàng loạt phương tiện đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, gây ra vụ va chạm liên hoàn liên quan đến 32 phương tiện và làm 59 người bị thương.

Vụ việc xảy ra gần một trạm xe buýt tại ngã tư ở khu Yatap-dong, quận Bundang.

Theo cơ quan chức năng, 6 người bị thương nặng và 53 người bị thương nhẹ, song không có trường hợp nào được cho là nguy hiểm đến tính mạng. Sự việc cũng khiến chiếc xe trên và một xe buýt khác, cùng với lan can và cột điện hư hại nghiêm trọng.

Lực lượng cứu hỏa cho biết đã nhận được cuộc gọi từ một nhân chứng thông báo rằng một xe buýt đang di chuyển đã đâm vào hàng loạt phương tiện, bao gồm các xe đang dừng chờ đèn đỏ. Chiếc xe chỉ dừng lại sau khi lao vào dải phân cách giữa đường.

Ngay sau khi nhận tin báo, nhà chức trách đã huy động 88 nhân viên cùng 33 phương tiện, thiết bị đến hiện trường và thiết lập một trạm y tế khẩn cấp dã chiến để hỗ trợ các nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe buýt liên tiếp va chạm với nhiều phương tiện trên quãng đường dài khoảng 100-150m.

Tài xế xe buýt, nam giới 65 tuổi, khai với cảnh sát trong quá trình được đưa tới bệnh viện rằng hệ thống phanh của xe gặp sự cố. Kết quả kiểm tra cho thấy người này không sử dụng đồ uống có cồn trước khi xảy ra tai nạn.

Cảnh sát đang tiến hành phân tích hình ảnh từ camera hành trình đã thu giữ để xác định nguyên nhân chính xác của vụ việc, đồng thời điều tra khả năng tài xế có sử dụng chất kích thích hay không.

Sau khi lực lượng chức năng di dời xe buýt, các phương tiện bị nạn và cột điện hư hỏng khỏi hiện trường, tình trạng ùn tắc đã được giải quyết và giao thông trong khu vực trở lại bình thường./.