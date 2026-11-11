Hàn Quốc: Xe buýt 'ủi' hơn 30 xe dừng đèn đỏ, hàng chục người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra lúc 7h34 ngày 11/11, gần một giao lộ đông đúc ở Bundang.

Trong số 57 người bị thương, có 9 người đang trong tình trạng nghiêm trọng và ít nhất năm người đã được đưa vào bệnh viện. Tính đến 9h30 phút cùng ngày, chưa có báo cáo về trường hợp tử vong nào.

Vụ tai nạn liên quan đến bốn chiếc xe buýt, một xe tải và 27 xe ô tô con. Các vụ va chạm xảy ra trên một đoạn đường dài khoảng 100 đến 150 m.

Chiếc xe buýt sau khi đâm trúng loạt xe chờ đèn đỏ đã lao vào dải phân cách ở giữa đường rồi dừng lại. Tài xế xe buýt - khoảng ngoài 60 tuổi - đã được đưa đến bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Yonhap)

Cảnh sát nghi ngờ rằng sự cố hỏng phanh có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Vụ va chạm gây ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng quanh giao lộ, vốn nằm gần một khu dân cư.

Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra.