Hàn Quốc: Xe buýt gây tai nạn liên hoàn trong giờ cao điểm

Theo hãng thông tấn Yonhap và Reuters, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h34 ngày 11/11 (giờ địa phương), gần giao lộ Beolmal thuộc khu Yatap-dong, quận Bundang, thành phố Seongnam, phía nam Thủ đô Seoul.

Cụ thể, một xe buýt công cộng tuyến số 340 do tài xế nam ngoài 60 tuổi điều khiển đã đâm liên tiếp vào các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ. Chiếc xe chỉ dừng lại sau khi lao vào dải phân cách giữa đường.

Hiện trường vụ tai nạn tại Seoul sáng 11/11. Ảnh: Yonhap

Theo cập nhật của Yonhap, vụ va chạm liên quan đến tổng cộng 32 phương tiện khác, gồm 4 xe buýt, một xe tải và 27 ô tô con. Các phương tiện bị đâm trên đoạn đường dài khoảng 100–150m.

Yonhap ghi nhận 48 người bị thương, bao gồm 6 người bị thương nặng. Trong khi đó Reuters dẫn thông tin từ Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia Hàn Quốc đưa ra số liệu 9 người bị thương nặng và 48 người bị thương nhẹ.

Lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và nhân viên y tế đã nhanh chóng được điều động tới hiện trường để cứu hộ, đưa những người bị thương tới bệnh viện.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến đường qua khu vực bị gián đoạn nghiêm trọng trong giờ cao điểm buổi sáng. Nhà chức trách phải tạm thời phong tỏa cả hai chiều đường để phục vụ công tác cứu hộ và di chuyển các phương tiện hư hỏng. Việc hạn chế giao thông sau đó đã được dỡ bỏ.

Về nguyên nhân, tài xế khai với cảnh sát rằng hệ thống phanh xe không hoạt động. Kết quả kiểm tra ban đầu không phát hiện nồng độ cồn trong cơ thể người điều khiển phương tiện. Cảnh sát đang tiếp tục xác minh khả năng sử dụng chất kích thích, đồng thời kiểm tra dữ liệu hành trình, hệ thống giám sát và tình trạng kỹ thuật của xe.