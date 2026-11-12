Hàn Quốc: Xe buýt gây tai nạn liên hoàn, 59 người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra gần trạm xe buýt tại ngã tư khu Yatap-dong, quận Bundang. Chiếc xe buýt va chạm liên tiếp với 31 phương tiện khác trên quãng đường khoảng 100-150m trước khi lao vào dải phân cách giữa đường.

Vụ việc khiến 6 người bị thương nặng và 53 người bị thương nhẹ. Không có trường hợp nào được xác định nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cứu hỏa huy động 88 nhân viên cùng 33 phương tiện đến hiện trường, đồng thời thiết lập trạm y tế khẩn cấp để sơ cứu và hỗ trợ các nạn nhân. Hai xe buýt, lan can và cột điện cũng bị hư hại nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, tài xế xe buýt, nam giới 65 tuổi, khai với cảnh sát rằng hệ thống phanh gặp sự cố. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế không sử dụng rượu bia trước khi xảy ra tai nạn.

Cảnh sát đang phân tích dữ liệu từ camera hành trình để xác định nguyên nhân, đồng thời điều tra khả năng tài xế sử dụng chất kích thích. Sau khi các phương tiện hư hỏng được di dời, giao thông tại khu vực đã trở lại bình thường.