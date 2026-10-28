Hàn Quốc xây dựng chiến lược phát triển thành phố AI

Busan đặt mục tiêu trở thành thành phố AI hàng đầu, với 3 định hướng trọng tâm: phát triển dịch vụ AI phục vụ người dân, thúc đẩy ứng dụng AI để nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp và xây dựng nền tảng AI làm động lực phát triển đô thị.

Ảnh minh họa.

Nhằm thu hút các trung tâm nghiên cứu AI quốc tế, thành phố dự kiến kết nối khu văn phòng Centum City với môi trường sống tại Eco Delta City, đồng thời phát triển hạ tầng điện toán AI dựa trên các trung tâm dữ liệu. Busan cũng sẽ xây dựng các nền tảng thử nghiệm công nghệ và thúc đẩy hợp tác quốc tế, tập trung vào những lĩnh vực thế mạnh như cảng biển, tài chính, đô thị thông minh và công nghiệp MICE (hội nghị, triển lãm và sự kiện).

Chính quyền thành phố dự kiến phối hợp với các cơ quan, trường đại học và doanh nghiệp để phát triển hạ tầng, nghiên cứu chung và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Thị trưởng Busan Jeon Jae Soo nhấn mạnh phát triển công nghiệp AI sẽ góp phần cải thiện đời sống người dân, thúc đẩy các ngành công nghiệp địa phương và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Là thành phố cảng lớn thứ hai của Hàn Quốc, Busan đang tận dụng thế mạnh về logistics, thương mại, tài chính và công nghiệp hàng hải để phát triển đô thị thông minh, thu hút đầu tư và từng bước trở thành trung tâm công nghệ, đổi mới sáng tạo của khu vực.