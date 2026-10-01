Hàn Quốc xây 8 nhà máy điện hạt nhân tại Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 2, trái) và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, Washington, D.C., ngày 25/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Nikkei Asia, thỏa thuận được công bố cho biết Hàn Quốc sẽ dành 120 tỷ USD cho các dự án điện hạt nhân tại Mỹ. Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh nước này chỉ rót vốn vào những dự án có tính khả thi về mặt thương mại và mang lại lợi ích kinh tế rõ ràng.

Trong số 8 nhà máy dự kiến được xây dựng, doanh nghiệp điện lực nhà nước Hàn Quốc sẽ phụ trách hai nhà máy, trong khi Westinghouse Electric, công ty có trụ sở tại Pennsylvania, sẽ xây dựng 6 nhà máy còn lại.

Theo chính phủ Hàn Quốc, đây sẽ là lần đầu tiên một quốc gia nước ngoài tự xây dựng các nhà máy điện hạt nhân tại Mỹ. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đồng thời đang đàm phán để mua cổ phần tại Westinghouse, qua đó tham gia chia sẻ lợi nhuận từ những dự án này.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả kế hoạch của Hàn Quốc là “một trong những khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ”.

Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc Kim Jung-kwan cho rằng thỏa thuận mới mở ra một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn giữa hai nước trong những lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng hạt nhân và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), vốn có liên hệ trực tiếp với các ngành công nghiệp tương lai và an ninh kinh tế.

Tổng thống Kim cho biết Seoul sẽ duy trì nguyên tắc đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu và chỉ đầu tư vào những dự án có khả năng sinh lời về mặt thương mại.

Bên cạnh điện hạt nhân, Hàn Quốc và Mỹ cũng sẽ bắt đầu xem xét một dự án LNG quy mô lớn tại Alaska. Dự án bao gồm xây dựng đường ống dẫn khí chạy từ khu vực phía bắc xuống phía nam Alaska cùng một nhà máy LNG phục vụ xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, Seoul chưa cam kết đầu tư ngay vào dự án này. Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ đánh giá tính khả thi về thương mại trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Điểm đáng chú ý là cách diễn giải của Washington và Seoul về khoản đầu tư này chưa hoàn toàn thống nhất. Tổng thống Trump cho biết Hàn Quốc sẽ đầu tư 54 tỷ USD vào dự án LNG Alaska, trong khi phía Hàn Quốc mới chỉ xác nhận việc bắt đầu quá trình xem xét tính khả thi.

Sự khác biệt này cho thấy hai bên vẫn cần tiếp tục đàm phán về quy mô và điều kiện cụ thể của khoản đầu tư.

Các cam kết mới nằm trong khuôn khổ thỏa thuận đầu tư trị giá 350 tỷ USD mà Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí xây dựng gần một năm trước, sau cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Hàn Quốc.

Trong tổng số 350 tỷ USD, khoảng 150 tỷ USD được dành cho ngành đóng tàu, trong khi 200 tỷ USD còn lại phân bổ cho các lĩnh vực khác. Đổi lại, Mỹ đồng ý giảm thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc từ mức 25% xuống 15%.

Ngoài các dự án hạt nhân và LNG, Seoul cũng công bố kế hoạch xây dựng một nhà máy điện khí công suất 6.472 MW tại Texas với tổng vốn đầu tư khoảng 22,3 tỷ USD.

Nhà máy được thiết kế để cung cấp điện trực tiếp cho các trung tâm dữ liệu gần đó, đáp ứng nhu cầu điện ngày càng lớn từ sự phát triển của ngành AI và các cơ sở hạ tầng công nghệ. Giai đoạn đầu dự kiến đi vào hoạt động thương mại từ năm 2029, trong khi toàn bộ nhà máy được đặt mục tiêu vận hành vào năm 2032.

Theo cơ chế phân chia lợi nhuận được Seoul công bố, Hàn Quốc sẽ nhận 50% lợi nhuận từ các dự án cho đến khi thu hồi toàn bộ số vốn đã đầu tư. Sau thời điểm đó, phần lợi nhuận của Mỹ sẽ tăng lên 90%.

Các dự án năng lượng mới được xem là một phần trong nỗ lực của Washington và Seoul nhằm mở rộng hợp tác kinh tế sang những lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng, công nghệ và công nghiệp trong những năm tới.