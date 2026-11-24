Minh họa: AI

Theo đó, Quỹ Sunfull và YouTube vừa phát động giai đoạn mới của chiến dịch “Just a Moment” (Tạm dừng một chút) tại Quốc hội Hàn Quốc, đánh dấu năm thứ ba triển khai chương trình.

Chiến dịch khuyến khích người dùng suy nghĩ trước khi đăng tải nội dung hoặc bình luận, nhằm hạn chế ngôn từ thù ghét và hành vi bắt nạt trực tuyến.

Đáng chú ý, chương trình năm nay bổ sung nội dung giáo dục kỹ năng số, giúp học sinh nhận diện thông tin giả mạo, hình ảnh và video do AI tạo ra, đặc biệt là công nghệ deepfake.

Các hoạt động gồm chiếu video tuyên truyền tại trường học, hướng dẫn kỹ năng nhận diện nội dung số và tổ chức cuộc thi sáng tạo video, áp phích, bài luận về ứng xử văn minh trên mạng.

Khoảng 3.000 lượt thanh thiếu niên đã tham gia các hoạt động giáo dục và tương tác trực tuyến.

Theo Quỹ Sunfull, phong trào hiện thu hút hơn 7.000 trường học và tổ chức, với trên 840.000 thành viên và hơn 10 triệu bình luận tích cực.

Các nhà tổ chức nhấn mạnh trách nhiệm của nền tảng công nghệ, nhà trường và gia đình trong việc bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bắt nạt và lạm dụng AI.