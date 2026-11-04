Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy hợp tác năng lượng hạt nhân và thương mại

Đây là cuộc hội đàm thượng đỉnh song phương thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo, sau cuộc gặp đầu tiên tại Ankara cách đây một năm. Tổng thống Erdogan đang có chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày tới Hàn Quốc. Lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể, trong đó có màn biểu diễn Taekwondo lần đầu tiên được đưa vào chương trình đón tiếp nguyên thủ nước ngoài.

Năng lượng hạt nhân là một trong những nội dung trọng tâm của hội đàm, đặc biệt là kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Sinop, miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, nơi Hàn Quốc đang tìm kiếm cơ hội tham gia xây dựng. Trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Tổng thống Lee Jae Myung hồi tháng 11/2025, hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác về năng lượng hạt nhân. Kể từ đó, hai bên tiến hành khảo sát địa điểm và phối hợp đánh giá tính khả thi của dự án.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Yonhap trước thềm hội đàm, Tổng thống Erdogan đánh giá Hàn Quốc là một đối tác tiềm năng có thế mạnh trong dự án Sinop. Tuy nhiên, ông cho biết Ankara vẫn đang xem xét khả năng hợp tác với các quốc gia khác và cân nhắc các phương án trên cơ sở lợi ích quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại, các hạn chế nhập khẩu và tình trạng chậm trễ trong thủ tục hải quan nhằm mở rộng trao đổi thương mại song phương. Kể từ khi Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa hai nước có hiệu lực năm 2013, kim ngạch thương mại song phương liên tục tăng, đạt mức kỷ lục khoảng 11 tỷ USD trong năm 2025.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết hai bên đã thảo luận các biện pháp nhằm nâng kim ngạch thương mại song phương lên mục tiêu 15 tỷ USD đã thống nhất trước đó, theo hướng cân bằng và bền vững. Phủ Tổng thống Hàn Quốc kỳ vọng chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Erdogan sẽ góp phần củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.