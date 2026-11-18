Cuộc gặp diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN, đánh dấu lần hội đàm song phương thứ tư giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi bà Takaichi nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản vào tháng 10/2025.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đánh giá quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản đang có những chuyển biến tích cực, với mức độ thiện cảm giữa người dân hai nước đạt mức cao kỷ lục, theo một cuộc khảo sát gần đây. Ông cũng nhấn mạnh sự phát triển của các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế và an ninh giữa hai nước.

Về phần mình, Thủ tướng Takaichi cho rằng quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản ngày càng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế đối mặt với nhiều thách thức, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ thông qua cơ chế ngoại giao con thoi.

Đáng chú ý, trong bối cảnh thị trường năng lượng chịu tác động từ tình hình Trung Đông, hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của hợp tác Hàn Quốc - Nhật Bản trong việc duy trì chuỗi cung ứng ổn định, bảo đảm an ninh năng lượng, đồng thời nhất trí tăng cường phối hợp để ứng phó với những thách thức chung.

Cuộc gặp tại Manila tiếp nối tiến trình ngoại giao con thoi được hai nhà lãnh đạo duy trì từ cuối năm 2025. Sau cuộc gặp đầu tiên bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju của Hàn Quốc vào tháng 10/2025, hai bên đã tổ chức các chuyến thăm và hội đàm tại địa phương quê nhà của mỗi nhà lãnh đạo. Lần gần nhất hai bên gặp nhau là tháng 5/2026 tại Andong, quê hương Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.