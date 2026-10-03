Hàn Quốc và Nhật Bản cùng lập kỷ lục ở môn bóng đá nam ASIAD

Tối 3-10, trận chung kết môn bóng đá nam ASIAD 20 diễn ra giữa U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản. Sau tiếng còi khai cuộc, U23 Hàn Quốc nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân, nhưng gặp khó trong việc tạo ra những pha phối hợp đủ sức xuyên thủng hàng thủ đội chủ nhà.

Trận chung kết giữa U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản diễn ra quyết liệt. Ảnh: AP

Trong khi đó, U23 Nhật Bản chủ động chơi rình rập và chờ cơ hội phản công. Đội chủ nhà thậm chí có những thời điểm khiến hàng thủ U23 Hàn Quốc chao đảo. Nwadike sớm phải rời sân vì chấn thương, nhưng người vào thay là Fukunaga liên tiếp có hai pha dứt điểm nguy hiểm.

Sau giờ nghỉ, U23 Nhật Bản đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép. Đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành U23 Hàn Quốc nhưng các chân sút lại thiếu sự chính xác ở những tình huống quyết định.

Đúng lúc U23 Nhật Bản đang chiếm ưu thế, U23 Hàn Quốc bất ngờ tạo ra bước ngoặt từ một pha phản công. Phút 61, hậu vệ Nhật Bản xử lý không tốt, tạo điều kiện để Lee Hyun-ju thoát xuống bên cánh phải. Cầu thủ U23 Hàn Quốc lập tức đưa bóng vào vòng cấm khiến thủ thành Rui Araki đấm bóng không tốt. Bóng vô tình đến chân của Oem Ji-sung và tiền đạo này xử lý kỹ thuật trước khi dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số cho U23 Hàn Quốc.

Tình huống dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của U23 Hàn Quốc. Ảnh: AP

Bàn thua buộc U23 Nhật Bản phải dồn toàn lực tấn công. Đội chủ nhà liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm với quyết tâm tìm bàn gỡ. Trong đó, Ishii có tình huống dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc, bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

U23 Hàn Quốc chủ động phòng ngự và bảo vệ thành quả trong những phút cuối. Trong khi đó, U23 Nhật Bản nỗ lực tấn công nhưng không thể tìm được bàn thắng.

Chung cuộc, U23 Hàn Quốc giành chiến thắng 1-0 trước U23 Nhật Bản để đoạt huy chương vàng môn bóng đá nam ASIAD 20. Kết quả trên giúp U23 Hàn Quốc lập kỷ lục lần thứ 4 liên tiếp giành huy chương vàng ASIAD. Trong khi đó, U23 Nhật Bản cân bằng kỷ lục buồn lần thứ 3 liên tiếp về nhì (cùng kỷ lục với U23 Hàn Quốc trong giai đoạn 1954-1962).

* Trước đó ở môn bóng đá nữ, đội tuyển nữ Nhật Bản giành huy chương vàng khi đánh bại CHDCND Triều Tiên 5-3 trong loạt sút luân lưu sau khi hòa 2-2 qua 120 phút ở trận chung kết.