Hàn Quốc và Mỹ thúc đẩy chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến

Tuyên bố này được đưa ra trong khuôn khổ cuộc đối thoại quốc phòng cấp cao diễn ra tại thành phố Busan từ ngày 16 đến 18/9. Đây là cuộc Đối thoại Quốc phòng Hàn-Mỹ lần thứ 29 (KIDD), diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung đặt mục tiêu hoàn tất việc tiếp nhận OPCON trước năm 2030.

Xe quân sự tại căn cứ của Mỹ ở Dongducheon, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong tuyên bố chung, hai bên đánh giá những nỗ lực hiện đại hóa liên minh trước môi trường an ninh đang biến động, đồng thời rà soát tiến độ của Kế hoạch chuyển giao OPCON dựa trên điều kiện. Các điều kiện này bao gồm năng lực của Hàn Quốc trong việc chỉ huy lực lượng liên quân Hàn - Mỹ, khả năng tấn công và phòng không, cũng như môi trường an ninh khu vực thuận lợi cho việc bàn giao.

Kể từ khi đạt thỏa thuận vào tháng 10/2014, Seoul và Washington đã phối hợp triển khai kế hoạch chuyển giao OPCON theo hướng dựa trên điều kiện. Tại cuộc đối thoại lần này, hai bên cũng xem xét việc thực hiện các biện pháp hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ bản ghi nhớ chung về an ninh song phương và các thỏa thuận đạt được tại Hội nghị Tham vấn An ninh hồi năm ngoái.

Cuộc họp KIDD lần thứ 29 do Thứ trưởng Chính sách quốc phòng Hàn Quốc Kim Hong Cheol và Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Đông Á George LeMeur đồng chủ trì. Ngoài các phiên thảo luận, hai bên còn cùng nhau thăm các cơ sở công nghiệp quốc phòng trọng điểm, bao gồm lĩnh vực đóng tàu và bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu (MRO) hàng không, nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau về các vấn đề quốc phòng then chốt.