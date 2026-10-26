Hàn Quốc và Mỹ tập trận không quân chung

Theo thông báo của Không quân Hàn Quốc, cuộc tập trận kéo dài hai tuần, từ ngày 26/10 đến ngày 6/11, tại Căn cứ Không quân Kunsan, thuộc thành phố Gunsan, cách thủ đô Seoul khoảng 180 km về phía Tây Nam. Tham gia tập trận có các phương tiện tác chiến trên không chủ chốt của hai nước, trong đó có các máy bay chiến đấu F-15K, KF-16 và F-35A của Hàn Quốc.

Ngoài ra, các máy bay vận tải KC-330 và máy bay cảnh báo sớm, chỉ huy và kiểm soát trên không E-737 Peace Eye của Hàn Quốc cũng được triển khai. Phía Mỹ huy động máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon, máy bay trinh sát RC-135 của Không quân, trực thăng MH-60S Seahawk của Hải quân, cùng máy bay chiến đấu tàng hình F-35B và máy bay trinh sát không người lái MQ-9 Reaper của Thủy quân lục chiến.

Theo Không quân Hàn Quốc, trong khuôn khổ tập trận, lực lượng không quân hai nước sẽ tổ chức các nhóm lập kế hoạch nhiệm vụ cả ngày lẫn đêm để trao đổi chiến thuật, kinh nghiệm, đồng thời hoàn thiện quy trình tác chiến và triển khai nhiệm vụ trong thời chiến. Các nội dung diễn tập nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa hai bên, củng cố năng lực tiến hành các chiến dịch chung, trong đó có nhiệm vụ phòng không và ngăn chặn hoạt động trên không của đối phương.

Cuộc tập trận cũng sẽ đánh giá công tác lập kế hoạch và triển khai các cuộc diễn tập phối hợp do Hàn Quốc chỉ huy, phù hợp với nỗ lực của Seoul nhằm tiếp nhận lại quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) từ Washington. Hàn Quốc đặt mục tiêu tiếp nhận quyền chỉ huy này vào năm 2030 hoặc sớm hơn, thông qua việc kiểm chứng năng lực chỉ huy lực lượng liên quân.

Được tổ chức định kỳ 6 tháng một lần kể từ năm 2024, Freedom Flag thay thế hai cuộc tập trận không quân quy mô lớn thường kỳ trước đây giữa Hàn Quốc và Mỹ.