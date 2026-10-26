Hàn Quốc và Mỹ tập trận không quân chung

Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung tại Pohang, cách thủ đô Seoul 272 km về phía Đông Nam. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Theo thông báo của Không quân Hàn Quốc, tham gia tập trận có nhiều loại máy bay chiến đấu, trinh sát và hỗ trợ của hai nước. Các hoạt động diễn tập tập trung vào nhiệm vụ đối không, tác chiến đường không và phối hợp lập kế hoạch nhiệm vụ cả ngày lẫn đêm, qua đó trao đổi kinh nghiệm và hoàn thiện quy trình tác chiến chung.

Cuộc tập trận cũng nằm trong nỗ lực của Hàn Quốc nhằm nâng cao năng lực chỉ huy lực lượng liên quân, hướng tới tiếp nhận lại Quyền Chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) từ Mỹ. Seoul đặt mục tiêu hoàn tất quá trình này vào năm 2030 hoặc sớm hơn, tùy thuộc vào kết quả đánh giá năng lực chỉ huy và điều hành tác chiến.