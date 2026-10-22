Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Tàu đổ bộ của hải quân Hàn Quốc nã đạn pháo trong cuộc tập trận tại Pohang. Ảnh tư liệu - minh họa: YONHAP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Lực lượng Hải quân Hàn Quốc ngày 22/10 cho biết các nội dung huấn luyện tập trung vào phát hiện, tìm kiếm và vô hiệu hóa thủy lôi, rà phá thủy lôi tại cảng, bảo đảm an toàn khi tiến vào cảng và khảo sát đáy biển bằng hệ thống không người lái. Cuộc tập trận có sự tham gia của các tàu rà phá thủy lôi, lực lượng xử lý vật liệu nổ, thợ lặn chuyên trách và phương tiện không người lái dưới nước.

Hải quân Hàn Quốc triển khai các tàu chuyên dụng cùng lực lượng thợ lặn rà phá thủy lôi và đội xử lý vật liệu nguy hiểm dưới nước. Phía Mỹ điều động tàu rà phá thủy lôi USS Chief thuộc lớp Avenger, cùng các đơn vị rà phá thủy lôi viễn chinh và lực lượng lặn. Cuộc tập trận còn có sự tham gia của nhân viên quân sự đến từ Nhật Bản, Canada, Philippines, Singapore, Thái Lan và các nước đối tác khác.

Theo Hải quân Hàn Quốc, hoạt động này tạo cơ hội để các lực lượng tham gia nâng cao khả năng phối hợp tác chiến, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường năng lực triển khai các chiến dịch chung. Chỉ huy Hải đội rà phá thủy lôi số 52 của Hàn Quốc, Đại tá Lee Geun Rok cho rằng cuộc tập trận góp phần cải thiện đáng kể khả năng phối hợp và thực hiện nhiệm vụ chung trong lĩnh vực rà phá thủy lôi. Trong khi đó, Đại tá G. Scott Wells - Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm 77 của Hải quân Mỹ, cho biết cuộc tập trận thành công tiếp tục củng cố năng lực rà phá thủy lôi và khả năng phối hợp giữa Mỹ với các đồng minh, đối tác.

Theo các nhà quan sát quân sự Hàn Quốc, việc Hàn Quốc tổ chức tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia tại vùng biển ngoài khơi Busan cho thấy Seoul tiếp tục chú trọng nâng cao năng lực tác chiến hàng hải, bảo đảm an toàn các tuyến đường biển và tăng cường hợp tác quốc phòng với Mỹ cùng các đối tác khu vực. Đây cũng là một phần trong nỗ lực củng cố khả năng phối hợp giữa các lực lượng hải quân trước những thách thức an ninh hàng hải ngày càng phức tạp.