Hàn Quốc và Mỹ diễn tập phối hợp năng lực hạt nhân

Xe tăng tham gia cuộc tập trận chung Hàn Quốc - Mỹ tại Pocheon, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu - minh họa: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, cuộc diễn tập diễn ra tại trụ sở Bộ Tham mưu liên quân Hàn Quốc, tập trung rà soát quy trình hoạch định tác chiến chung, cơ chế phối hợp và ra quyết định trong tình huống xảy ra khủng hoảng hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Đây là hoạt động thường niên nhằm triển khai các hướng dẫn chung của Nhóm Tham vấn hạt nhân Hàn - Mỹ (NCG), được tổ chức lần đầu vào tháng 8/2024.

Bộ Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cho biết hoạt động này giúp hai bên hoàn thiện kế hoạch kết hợp năng lực hạt nhân với vũ khí thông thường, qua đó duy trì năng lực răn đe đáng tin cậy trước cái gọi là các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên.

Cuộc diễn tập được triển khai trong bối cảnh xuất hiện lo ngại về khả năng hai bên thu hẹp các hoạt động huấn luyện chung sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo giảm quy mô cuộc tập trận “Lá chắn Tự do Ulchi” (UFS) vào tháng 8/2026.

Tuy nhiên, các hoạt động như tập trận đa lĩnh vực “Freedom Edge” hồi tháng 9 và “Freedom Flag” bắt đầu ngày 26/10 cho thấy hợp tác quân sự Hàn - Mỹ vẫn được duy trì.