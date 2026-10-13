Hàn Quốc và Mỹ bất đồng về hợp tác tình báo

Phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại và Thống nhất thuộc Quốc hội Hàn Quốc tổ chức tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Washington ngày 12/10, bà Kang cho biết hợp tác tình báo là một trong những nội dung được quan tâm nhiều nhất trong quan hệ hai nước. Bà cũng xác nhận vấn đề này đã được đề cập tại cuộc gặp ngày 18/9 giữa Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Tại phiên điều trần, nghị sĩ độc lập Han Dong-hoon đặt câu hỏi liệu ông Rubio có đề nghị chuyển tới Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung thông điệp rằng lòng tin đối với cơ quan chỉ huy tình báo Hàn Quốc đã bị tổn hại và cần được khôi phục hay không.

Đại sứ Kang cho biết bà không thể tiết lộ các chi tiết cụ thể, song xác nhận phía Mỹ đã đưa ra những giải thích liên quan đến hợp tác tình báo.

Trước đó, một quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ tuyên bố Washington kỳ vọng Seoul tiếp tục tuân thủ các tiêu chuẩn của liên minh được duy trì trong nhiều thập kỷ qua về tình báo và phản gián. Một số nhà quan sát cho rằng phát biểu này thể hiện sự không hài lòng của Mỹ đối với Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young sau những phát ngôn gây tranh cãi về thành phố Kusong của Triều Tiên, cũng như đối với Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) Lee Jong-seok và một số quan chức khác.

Cũng tại phiên điều trần, Đại sứ Kang đề cập những khó khăn trong việc duy trì trao đổi với Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Donald Trump. Bà khẳng định sự ủng hộ đối với liên minh Hàn Quốc - Mỹ từ Chính phủ và Quốc hội Mỹ vẫn có nền tảng vững chắc, song thừa nhận hoạt động liên lạc với Nhà Trắng còn hạn chế.

Theo bà Kang, dù thường xuyên gặp Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) và các quan chức chủ chốt của Nhà Trắng, các cuộc tham vấn cấp cao vẫn chưa diễn ra thường xuyên như mong muốn.

Trong khi đó, một số đánh giá cho rằng dưới thời chính quyền Tổng thống Trump, quá trình ra quyết định ngày càng tập trung vào một nhóm nhỏ quan chức thân cận với tổng thống, làm giảm vai trò của các cơ quan như NSC và Bộ Ngoại giao Mỹ, kể cả trong các vấn đề ngoại giao và an ninh.