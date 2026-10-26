Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tập trận không quân chung Freedom Flag

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Ngày 26/10, Không quân Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận không quân chung mang tên Freedom Flag, kéo dài 2 tuần tại căn cứ Kunsan, thành phố Gunsan, cách thủ đô Seoul khoảng 180 km về phía Tây Nam.

Cuộc tập trận nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến và năng lực điều hành các hoạt động không quân chung.

Theo thông báo của Không quân Hàn Quốc, tham gia tập trận có nhiều loại máy bay chiến đấu, trinh sát và hỗ trợ của hai nước.

Các hoạt động diễn tập tập trung vào nhiệm vụ đối không, tác chiến đường không và phối hợp lập kế hoạch nhiệm vụ cả ngày lẫn đêm, qua đó trao đổi kinh nghiệm và hoàn thiện quy trình tác chiến chung.

Cuộc tập trận cũng nằm trong nỗ lực của Hàn Quốc nhằm nâng cao năng lực chỉ huy lực lượng liên quân, hướng tới tiếp nhận lại Quyền Chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) từ Mỹ.

Seoul đặt mục tiêu hoàn tất quá trình này vào năm 2030 hoặc sớm hơn, tùy thuộc vào kết quả đánh giá năng lực chỉ huy và điều hành tác chiến./.