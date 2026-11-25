Binh sĩ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung với lính thủy đánh bộ Mỹ tại cảng Pohang (Hàn Quốc). Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin thỏa thuận được đưa ra trong các cuộc gặp ngày 23/11 tại New York (Mỹ) giữa Điều phối viên đa phương toàn cầu thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Chang Wook Jin với Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình Mohamed Khaled Khiari và Phó Tổng Thư ký phụ trách hỗ trợ hoạt động Atul Khare. Hai bên trao đổi về việc tăng cường đóng góp của Hàn Quốc cho các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ (PKO).

Nhóm công tác chung sẽ phối hợp bảo đảm quá trình rút Đơn vị Dongmyeong diễn ra an toàn, có trật tự, đồng thời xác định những lĩnh vực mà Hàn Quốc có thể tiếp tục hỗ trợ các phái bộ LHQ. Theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ, nhiệm vụ của Lực lượng lâm thời LHQ tại Liban (UNIFIL) sẽ kết thúc ngày 31/12/2026, sau đó tiến trình rút lực lượng được triển khai trong năm 2027. Đơn vị Dongmyeong dự kiến hoàn tất việc rút quân vào cuối năm này.

Tại các cuộc gặp, ông Chang Wook Jin khẳng định Hàn Quốc sẽ tiếp tục đóng góp cho hoạt động gìn giữ hòa bình, chú trọng những lĩnh vực mà LHQ có nhu cầu. Ông cũng đề nghị LHQ phối hợp để Đơn vị Dongmyeong hoàn thành nhiệm vụ và rút quân an toàn. Phía LHQ đánh giá cao đóng góp của Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghệ và đào tạo, đồng thời mong muốn Seoul tiếp tục xem xét cử cảnh sát, sĩ quan tham mưu tham gia các phái bộ.

Hai bên cũng trao đổi về khả năng mở rộng hỗ trợ theo hướng nâng cao năng lực và hỗ trợ vận hành các phái bộ, bên cạnh hình thức triển khai binh sĩ trực tiếp.

Hàn Quốc bắt đầu tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ từ năm 1993. Từ đó đến nay, nước này đã triển khai tổng cộng hơn 22.000 lượt nhân sự tham gia các nhiệm vụ quốc tế. Đơn vị Dongmyeong được Hàn Quốc cử tới Liban từ năm 2007, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực miền Nam nước này.

Việc thành lập nhóm công tác chung cho thấy Seoul muốn duy trì đóng góp cho hoạt động gìn giữ hòa bình sau khi rút lực lượng khỏi Liban, đồng thời mở rộng phương thức tham gia thông qua chuyên môn, công nghệ, đào tạo và hỗ trợ nhân lực.