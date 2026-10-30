Hàn Quốc và Đức nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược, mở rộng hợp tác công nghệ và quốc phòng

Thỏa thuận đạt được trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 29/10 tại Seoul, hướng tới tạo động lực mới cho quan hệ song phương trong bối cảnh kinh tế và an ninh quốc tế có nhiều biến động.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Tổng thống Lee Jae-myung nhấn mạnh: Trải qua chặng đường hơn 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được vun đắp, phát triển và giành những thành tựu kinh tế rực rỡ, cả hai bên hiện giữ vững vị thế là những cường quốc sản xuất hàng đầu thế giới. Đây là nền tảng chiến lược quan trọng để hai nước trở thành những đối tác then chốt trong việc củng cố chuỗi cung ứng ổn định và kiến tạo các động lực tăng trưởng mới.

Về quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), Tổng thống Lee đề nghị Đức tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia và mở rộng hoạt động trong khuôn khổ Đạo luật Thúc đẩy công nghiệp của khối.

Hai bên cũng cam kết thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo và sớm ký kết một thỏa thuận bảo mật thông tin quân sự, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp quốc phòng Hàn Quốc thâm nhập thị trường Đức.

Về phần mình, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thắt chặt quan hệ song phương trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức khó lường. Ông khẳng định Berlin mong muốn đưa mối quan hệ hợp tác lâu năm giữa hai nước lên một tầm cao mới, đặc biệt thông qua sự kết nối giữa đoàn doanh nghiệp lớn đi cùng chuyến thăm này với cộng đồng doanh nghiệp tại Hội nghị thường niên của giới kinh doanh Đức (APK). Sự kiện này được kỳ vọng sẽ hiện thực hóa các dự án hợp tác về công nghệ cốt lõi, chất bán dẫn và máy tính lượng tử trong thời gian tới.