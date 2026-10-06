Hàn Quốc ứng dụng AI chăm sóc người cao tuổi 24/7

Người cao tuổi tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 6/10, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc trình chính phủ “Lộ trình chuyển đổi AI trong phúc lợi và chăm sóc”, nhằm ứng phó tình trạng già hóa dân số và nguy cơ thiếu hụt nhân lực chăm sóc trong những năm tới.

Theo lộ trình, AI sẽ được ứng dụng để theo dõi liên tục tình trạng sức khỏe, cảm xúc và sự an toàn của người được chăm sóc, qua đó, hỗ trợ phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường và kết nối với nhân viên chăm sóc khi cần thiết. Các thiết bị thông minh và robot chăm sóc cũng được đưa vào hệ thống hỗ trợ tại nhà và các cơ sở chăm sóc.

Trước mắt, Chính phủ Hàn Quốc sẽ mở rộng ứng dụng AI trong các dịch vụ chăm sóc tại nhà thuộc khu vực công, sau đó từng bước áp dụng tại các cơ sở chăm sóc và cơ sở dưỡng lão công lập. Mục tiêu là kết hợp công nghệ với nhân lực chăm sóc, thay vì thay thế hoàn toàn vai trò của nhân viên.

Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cũng đặt mục tiêu đưa AI tạo sinh vào hoạt động tư vấn phúc lợi từ năm 2027. Đến năm 2029, người dân dự kiến có thể sử dụng hệ thống AI để được hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện các thủ tục đăng ký dịch vụ phúc lợi.

Lộ trình trên nằm trong kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi AI trong khu vực phúc lợi, hướng tới xây dựng hệ thống chăm sóc có khả năng cung cấp dịch vụ liên tục, đồng thời nâng cao khả năng phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe và an toàn của người cao tuổi.

Theo Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI), đến năm 2043, Hàn Quốc có thể thiếu khoảng 990.000 lao động chăm sóc người cao tuổi so với nhu cầu. Bộ Y tế và Phúc lợi cho rằng việc ứng dụng AI có thể hỗ trợ giảm áp lực nhân lực trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc tăng nhanh do già hóa dân số.