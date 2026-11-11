Hàn Quốc-Ukraine tìm cách bình thường hóa quan hệ sau bất đồng

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun (phải) hội đàm với người đồng cấp Ukraine Andrii Sybiha bên lề cuộc họp các ngoại trưởng Nhóm G7 tại Paris, Pháp, ngày 10/11. (Nguồn: Yonhap)

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 11/11, hai ngoại trưởng đã gặp nhau trước đó một ngày bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Paris (Pháp). Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai bên kể từ khi bất đồng nảy sinh.

Yonhap dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Ngoại trưởng Cho Hyun nhấn mạnh rằng, tôn trọng và tin cậy lẫn nhau, cùng việc thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận song phương, là những điều kiện cơ bản để phát triển quan hệ giữa hai nước.

Ông bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng sẽ được giải quyết suôn sẻ. Phát biểu này được cho là đề cập bất đồng liên quan hai tù binh Triều Tiên. Seoul đã yêu cầu Kiev xin lỗi và có biện pháp ngăn sự việc tương tự tái diễn.

Ngoại trưởng Cho Hyun khẳng định, Hàn Quốc sẽ tiếp tục tìm kiếm các phương thức hỗ trợ nhân đạo và đóng góp vào công cuộc tái thiết Ukraine.

Về phần mình, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha kêu gọi hai bên phối hợp ngoại giao nhằm duy trì sự ổn định và tăng cường quan hệ song phương. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông cho biết, hai nước vẫn còn những bước cần thực hiện để tiến tới “bình thường hóa hoàn toàn” quan hệ, đồng thời tái khẳng định Kiev sẵn sàng phát triển quan hệ đối tác “năng động và thực chất” với Seoul.

Ông Sybiha cảm ơn Hàn Quốc đã ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đồng thời nhắc lại lời mời Ngoại trưởng Cho Hyun thăm Ukraine. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực, trong đó có tình hình bán đảo Triều Tiên.

Quan hệ Hàn Quốc-Ukraine trở nên căng thẳng sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố thông tin về việc chuyển giao hai tù binh Triều Tiên trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tháng 9. Sau động thái này, Seoul đã triệu hồi Đại sứ Hàn Quốc tại Ukraine về nước và rút khoảng một nửa nhân viên Đại sứ quán khỏi Kiev trong tháng trước.