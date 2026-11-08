Hàn Quốc: Tuyết đầu mùa sớm hơn 1 tháng

Tuy nhiên, bất chấp đợt rét đầu mùa Đông đang diễn ra, các dự báo khí tượng cho thấy mùa Đông năm nay tại Hàn Quốc có thể ấm và ẩm ướt hơn so với mức trung bình nhiều năm.

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Người dân di chuyển trên đường phố tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 4/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết vào lúc 19h ngày 8/11 cơ quan này phát cảnh báo tuyết rơi dày tại Seoul và các khu vực miền núi thuộc huyện Inje, tỉnh Gangwon, khi dự báo lượng tuyết tích tụ trong vòng 24 giờ vượt 5 cm.

Số liệu quan trắc đến 19h cùng ngày cho thấy lượng tuyết tích tụ tại núi Seorak đạt 3,9 cm, khu vực Imnam thuộc huyện Cheorwon đạt 2,6 cm, Hyangrobong đạt 2,1 cm và Gwangdeoksan đạt 1,8 cm. KMA dự báo các khu vực miền núi cao của tỉnh Gangwon có thể tiếp tục ghi nhận lượng tuyết tích tụ thêm từ 1-5 cm trong đêm.

Theo dự báo, mưa và tuyết sẽ tiếp diễn tại một số địa phương miền Trung, bao gồm khu vực thủ đô Seoul và tỉnh Gangwon. Trong khi đó, mưa sẽ mở rộng xuống các tỉnh phía Nam và đảo Jeju từ đêm cùng ngày, kéo dài sang ngày 9/11. Đợt không khí lạnh đầu mùa Đông tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều khu vực trên toàn Hàn Quốc trong ngày 9/11.

Nhiệt độ sáng 9/11 dự kiến dao động 2-11 độ C, trong khi nhiệt độ cao nhất ban ngày ở mức 11-15 độ C. Tại các khu vực miền núi và nội địa tỉnh Gangwon, nhiệt độ có thể xuống dưới 0 độ C. Mặc dù nhiệt độ buổi sáng được dự báo nhích lên đôi chút so với mức trung bình cùng thời điểm, thời tiết nhìn chung vẫn duy trì trạng thái lạnh.

Đáng chú ý, đợt tuyết đầu mùa xuất hiện sớm nhưng dự báo mùa Đông năm nay Hàn Quốc sẽ ấm hơn bình thường. Theo nhận định của KMA về xu hướng khí hậu, mùa Đông tại Hàn Quốc có khả năng ấm và ẩm ướt hơn, cho thấy sự khác biệt giữa những đợt biến động thời tiết ngắn hạn và xu hướng nhiệt độ theo mùa.