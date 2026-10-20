Hàn Quốc tuyên bố rút một phần nhân viên ngoại giao khỏi Ukraine, lý do là gì?

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun (phải) và người đồng cấp Ukraine Andrii Sybiha chào hỏi nhau trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (thứ 2 từ phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (thứ 2 từ trái) tại một khách sạn ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 8/7/2026. (Yonhap)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Doo Soon cho biết, quyết định được đưa ra do Ukraine chưa có “những bước đi tích cực” nhằm giải quyết bất đồng ngoại giao liên quan việc Kiev đơn phương công khai thông tin chuyển giao hai tù binh Triều Tiên. Bên cạnh đó, các cuộc không kích liên tiếp của Nga cũng khiến việc bảo đảm an toàn cho nhân viên ngoại giao trở nên khó khăn.

Bộ trên không công bố chính xác số nhân viên sẽ rời Ukraine, nhưng các quan chức cho biết khoảng một nửa số nhân viên sẽ được rút đi. Việc rút nhân sự dự kiến diễn ra sau khi hỗ trợ khoảng 85 công dân Hàn Quốc hiện ở Ukraine sơ tán sang các nước láng giềng.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, dù rút một phần nhân viên, Seoul vẫn duy trì các kênh liên lạc ngoại giao cần thiết với Ukraine thông qua đại biện lâm thời. Toàn bộ nhân viên lãnh sự sẽ tiếp tục ở lại để hỗ trợ bảo vệ công dân Hàn Quốc tại nước này.

Seoul đã yêu cầu Kiev đưa ra lời giải thích chính thức, xin lỗi và cam kết không để sự việc tương tự tái diễn sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công khai thông tin về việc chuyển giao hai tù binh, còn văn phòng của ông sau đó phủ nhận việc đã có thỏa thuận giữ kín vụ việc.

Tuy nhiên, Kiev đến nay vẫn chưa chính thức đáp ứng các yêu cầu của Seoul. Để phản đối, Hàn Quốc đã triệu hồi Đại sứ Park Ki Chang vào đầu tháng 10.

Ông Park Doo Soon cho biết, Seoul đã truyền đạt lập trường tới Ukraine qua nhiều kênh nhưng chưa nhận được phản hồi tích cực, đồng thời kêu gọi Kiev có những bước đi “chân thành và tích cực”. Người phát ngôn nhấn mạnh, hai bên vẫn duy trì liên lạc và Seoul mong muốn giải quyết bất đồng một cách hữu nghị thông qua tham vấn chặt chẽ.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun trước đó cho biết, hai bên đã nhất trí giữ kín thông tin ngay từ đầu nhằm bảo vệ hai binh sĩ và gia đình họ, hiện vẫn ở Triều Tiên. Theo ông, Ukraine ban đầu cũng đề nghị không công khai vụ việc.

Ông Cho nói đã trực tiếp nhận được thông điệp từ người đồng cấp Ukraine Andrii Sybiha, trong đó có lời xin lỗi, nhưng chưa đáp ứng kỳ vọng của Seoul. Trong khi đó, theo truyền thông nước ngoài, ông Sybiha từng tuyên bố coi tranh cãi này là “vấn đề đã khép lại” sau khi Hàn Quốc triệu hồi đại sứ.

Hai tù binh Triều Tiên bị bắt vào tháng 1/2025 khi chiến đấu cho Nga tại vùng Kursk và được đưa tới Hàn Quốc vào giữa tháng 9/2026.

Hàn Quốc hiện duy trì cảnh báo du lịch cấp độ 4, mức cao nhất, đối với toàn bộ lãnh thổ Ukraine do nguy cơ các cuộc tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) trên diện rộng gia tăng. Theo truyền thông nước ngoài, trong đợt tấn công qua đêm 19/10, Nga đã phóng 16 tên lửa đạn đạo và hơn 200 UAV, gây hư hại cơ sở hạ tầng năng lượng và khiến hơn 500.000 hộ gia đình mất điện.