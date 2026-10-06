Hàn Quốc tuyên bố chuẩn bị biện pháp buộc Triều Tiên xin lỗi

Chốt gác của Triều Tiên trong bức ảnh được chụp từ phía Hàn Quốc tháng 11/2024. (Ảnh: Reuters)

Seoul cũng kêu gọi Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đàm phán để trao đổi về những sai lệch trong phân định Đường phân giới quân sự (MDL) - tuyến ranh giới chia đôi DMZ.

Bộ trưởng Quốc phòng Kang Shin-chul tuyên bố, chiến dịch rà phá mìn được tiến hành tại khu vực xảy ra vụ nổ gần đây trong DMZ là “biện pháp đáp trả mang tính quyết định” đối với Triều Tiên. Ông lưu ý đây là lần đầu tiên một chiến dịch như vậy được thực hiện bên trong vùng đệm giữa hai miền.

Phát biểu được đưa ra sau khi quân đội Hàn Quốc công bố kết quả cuối cùng của cuộc điều tra chung với Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC) về vụ nổ mìn ngày 21/9, khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương.

Cuộc điều tra chung kết luận nguyên nhân vụ nổ là các quả mìn chống bộ binh do binh sĩ Triều Tiên cố tình gài ở phía nam MDL.

“(Chiến dịch rà phá mìn như vậy) là chưa từng có trong lịch sử. Tôi cho rằng (chiến dịch này) là một biện pháp đáp trả mang tính quyết định của chúng tôi”, ông Kang phát biểu với báo chí tại trụ sở Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Kang bác bỏ những cáo buộc cho rằng phản ứng của quân đội Hàn Quốc quá “thụ động” và “phòng thủ”, khẳng định quân đội đã thực hiện các biện pháp cần thiết bằng cách rà phá mìn ở DMZ vào ngày 5/10.

“Các đồng đội của chúng tôi đã bị thương nặng bởi những quả mìn do Triều Tiên chôn với lý do củng cố biên giới, trong khi họ đang thực hiện một nhiệm vụ hợp pháp. Đó là lý do quân đội của chúng tôi đã thực hiện các bước cần thiết vào ngày hôm qua”, ông nói thêm.

Ông Kang cũng nhắc lại tuyên bố trước đó rằng Triều Tiên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ nổ mìn, nhấn mạnh quân đội Hàn Quốc sẽ có phản ứng “mang tính quyết định” trước bất kỳ hành động nào đe dọa an ninh quốc gia.

Khi được hỏi về biện pháp tiếp theo, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết Hàn Quốc sẽ tiếp tục thực hiện những bước đi cần thiết, nhưng không nói cụ thể.

Triều Tiên phủ nhận trách nhiệm với vụ nổ. Bà Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, bác bỏ kết luận điều tra của Seoul, gọi đây là “sự bịa đặt”, đồng thời cảnh báo sẽ trả đũa nếu Hàn Quốc có hành động đáp trả.