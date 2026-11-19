Sau gần 9 năm đàm phán, Hàn Quốc và Trung Quốc đã chính thức đạt được thỏa thuận về cơ bản trong khuôn khổ đàm phán tiếp nối Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) song phương. Đáng chú ý, những cam kết liên quan đến lĩnh vực điện ảnh, trò chơi trực tuyến và sản xuất nội dung chung đang mở ra kỳ vọng mới về khả năng nới lỏng các hạn chế đối với làn sóng Hallyu (Hàn lưu) tại thị trường tỷ dân.

Tổng thống Lee Jae Myung và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Newsis)

Theo truyền thông Hàn Quốc, ngày 18/11, nhân dịp cuộc hội đàm giữa Tổng thống Lee Jae Myung và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyến (Quảng Đông, Trung Quốc), hai nước tuyên bố đạt được thỏa thuận về cơ bản đối với các cuộc đàm phán tiếp nối FTA trong lĩnh vực dịch vụ và đầu tư. Quá trình thương lượng được khởi động từ tháng 3/2018, kéo dài 8 năm 8 tháng trước khi đi đến bước tiến đáng chú ý này.

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm của ngành công nghiệp giải trí là cam kết cải thiện điều kiện tiếp cận thị trường Trung Quốc đối với phim điện ảnh và trò chơi điện tử Hàn Quốc. Theo thỏa thuận, Trung Quốc đồng ý áp dụng nguyên tắc đối xử tối huệ quốc, không dành cho các sản phẩm đến từ Hàn Quốc những điều kiện bất lợi hơn so với sản phẩm của nước thứ ba. Đồng thời, nguyên tắc không phân biệt đối xử cũng sẽ được áp dụng trong quá trình thẩm định trước đối với các nội dung như phim ảnh và trò chơi trực tuyến.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Trung Quốc đưa nguyên tắc không phân biệt đối xử trong quy trình thẩm định nội dung vào một thỏa thuận thương mại. Động thái này được xem là bước tiến về mặt thể chế, tạo thêm cơ sở bảo vệ cho các doanh nghiệp điện ảnh và trò chơi điện tử Hàn Quốc vốn gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận thị trường Trung Quốc trong nhiều năm qua.

Không chỉ dừng lại ở phim ảnh và game, phạm vi hợp tác sản xuất nội dung giữa hai quốc gia cũng được mở rộng. Nếu trước đây, khuôn khổ FTA chỉ đề cập đến hoạt động đồng sản xuất phim điện ảnh, thỏa thuận mới sẽ bổ sung thêm các lĩnh vực như phim truyền hình, hoạt hình, chương trình giải trí và phim tài liệu. Điều này mở ra cơ hội để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, chia sẻ nguồn lực và phát triển các dự án nội dung chung.

Thỏa thuận lần này đặc biệt thu hút sự chú ý khi được đặt trong bối cảnh lệnh hạn chế Hallyu (Hanhanryeong) đã tồn tại gần một thập kỷ. Kể từ năm 2016, sau những căng thẳng liên quan đến quyết định Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD, hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước chịu ảnh hưởng nặng nề. Các nghệ sĩ Hàn Quốc gặp khó khăn trong việc tổ chức biểu diễn, xuất hiện trên các chương trình truyền hình Trung Quốc; trong khi phim điện ảnh, phim truyền hình và nhiều sản phẩm giải trí Hàn Quốc cũng bị hạn chế phát hành, phân phối tại thị trường này.

Dù phía Trung Quốc chưa từng chính thức thừa nhận sự tồn tại của lệnh cấm Hallyu, những rào cản trên thực tế vẫn được xem là một trong những trở ngại lớn nhất đối với tham vọng mở rộng thị trường của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Trong những năm sau đó, một số tín hiệu nới lỏng từng xuất hiện, chẳng hạn việc Trung Quốc cấp phép phát hành cho một số trò chơi trực tuyến của Hàn Quốc. Tuy nhiên, hoạt động giao lưu văn hóa nói chung, đặc biệt là biểu diễn K-pop và phát hành phim ảnh, vẫn chưa thể trở lại trạng thái như trước năm 2016.

Chính vì vậy, việc hai nước đạt được thỏa thuận mới được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt cho tương lai của K-content tại Trung Quốc. Nếu những cam kết được triển khai trên thực tế, các nhà sản xuất phim, đơn vị phát hành và doanh nghiệp giải trí Hàn Quốc có thể đứng trước cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, đồng thời mở ra triển vọng hợp tác sản xuất nội dung với các đối tác Trung Quốc.

Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định lệnh hạn chế Hallyu sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn. Những nguyên tắc về đối xử tối huệ quốc và thẩm định không phân biệt đối xử không đồng nghĩa với việc phim Hàn Quốc đương nhiên được cấp phép công chiếu hay trò chơi trực tuyến tự động được phê duyệt. Đáng chú ý, thỏa thuận hiện tại cũng chưa đề cập đến việc khôi phục toàn diện các buổi biểu diễn Kpop hoặc gỡ bỏ những hạn chế đối với hoạt động phân phối chương trình truyền hình Hàn Quốc tại Trung Quốc.

Bên cạnh đó, tuyên bố ngày 18/11 mới đánh dấu việc hai bên đạt được đồng thuận về cơ bản. Các bước rà soát pháp lý, ký kết chính thức và phê chuẩn để hiệp định có hiệu lực vẫn cần được hoàn tất. Do đó, tác động thực tế đối với ngành giải trí Hàn Quốc vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng.

Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc Kim Jung Kwan nhận định thỏa thuận lần này sẽ tạo dựng nền tảng thể chế ổn định để các doanh nghiệp Hàn Quốc trong những lĩnh vực có thế mạnh như K-content, du lịch, tài chính và phân phối mở rộng hoạt động tại Trung Quốc. Ông cũng kỳ vọng kết quả đàm phán sẽ thúc đẩy thương mại dịch vụ và đầu tư giữa hai nước, đưa hợp tác kinh tế song phương lên một giai đoạn mới.

Sau gần 10 năm bị thu hẹp cơ hội tại thị trường Trung Quốc, ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc đang đứng trước một tín hiệu đáng chú ý. Dẫu vậy, câu trả lời cho việc Kpop, phim Hàn và các chương trình giải trí có thực sự trở lại thị trường tỷ dân hay không sẽ phụ thuộc vào những động thái cụ thể trong thời gian tới.