Theo Bộ Thương mại Hàn Quốc, kim ngạch xuất khẩu của nước này chính thức vượt 1.000 tỷ USD vào lúc 5 giờ 09 phút GMT ngày 19/11. Con số này đã vượt xa mức kỷ lục 709 tỷ USD của cả năm 2025.

Động lực chính đến từ ngành bán dẫn, trong bối cảnh nhu cầu chip phục vụ AI tăng mạnh. Trong khi đó, các ngành sản xuất truyền thống như ô tô, thép và đóng tàu có tốc độ tăng trưởng chậm hơn do chịu tác động từ xu hướng bảo hộ thương mại, các biện pháp thuế quan của Mỹ và những bất ổn địa chính trị, trong đó có xung đột tại Iran.

XUẤT KHẨU CHIP TĂNG 184%, ĐÓNG GÓP 42% TỔNG KIM NGẠCH

Trong 9 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu bán dẫn của Hàn Quốc tăng 184% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 42% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tỷ trọng này cao hơn gấp đôi mức bình quân khoảng 20% của ngành trong 5 năm qua.

Sự gia tăng nhanh chóng phản ánh vai trò ngày càng lớn của bán dẫn trong hoạt động thương mại và tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc. Nhu cầu chip tăng mạnh khi các tập đoàn công nghệ trên thế giới đẩy nhanh đầu tư vào AI, kéo theo nhu cầu đối với linh kiện và thiết bị tính toán.

Hàn Quốc hiện là nơi đặt trụ sở của hai nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới là Samsung Electronics và SK Hynix. Hai doanh nghiệp này đang hưởng lợi từ chu kỳ tăng trưởng của thị trường bán dẫn, khi đầu tư vào AI trở thành động lực quan trọng thúc đẩy xuất khẩu của quốc gia Đông Bắc Á. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho rằng thành tựu xuất khẩu cần được chuyển hóa thành tăng trưởng bền vững. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông cho biết chính phủ sẽ tăng cường năng lực cạnh tranh của các ngành công nghiệp chủ lực, đồng thời phát triển những động lực tăng trưởng trong tương lai như AI và công nghệ sinh học.

Tuy nhiên, xuất khẩu tăng trưởng mạnh chưa đồng nghĩa với việc toàn bộ nền kinh tế đều được hưởng lợi. Trong khi hoạt động thương mại đạt kỷ lục, nhu cầu tiêu dùng trong nước của Hàn Quốc vẫn yếu. Những lợi ích từ sự bùng nổ xuất khẩu chưa lan tỏa rõ rệt đến nhiều hộ gia đình.

HÀN QUỐC TÌM CÁCH ĐƯA THÀNH QUẢ XUẤT KHẨU ĐẾN NGƯỜI DÂN

Tâm lý tiêu dùng tại Hàn Quốc đang chịu sức ép từ lãi suất và giá cả cao. Bên cạnh đó, những biến động mạnh chưa từng có trên thị trường chứng khoán trong nước cũng ảnh hưởng đến niềm tin và chi tiêu của người dân.

Khoảng cách giữa tăng trưởng xuất khẩu và sức mua trong nước đặt ra thách thức đối với chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào một số ngành công nghiệp chủ lực, đặc biệt là bán dẫn.

Để ứng phó với tình trạng bất bình đẳng gia tăng trong nền kinh tế phát triển không đồng đều, chính quyền Hàn Quốc dự kiến thành lập Quỹ Ứng phó Tương lai với quy mô 162.300 tỷ won, tương đương 121,94 tỷ USD. Nguồn lực của quỹ sẽ được lấy từ phần thu ngân sách tăng thêm nhờ sự bùng nổ của ngành chip bán dẫn. Chính phủ dự kiến phân bổ nguồn vốn này cho các ngành công nghiệp tăng trưởng mới, thanh niên, phát triển khu vực và giáo dục.

Trong tuyên bố chung chào mừng cột mốc xuất khẩu 1.000 tỷ USD, sáu tổ chức kinh doanh lớn của Hàn Quốc cũng nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa chính phủ và khu vực tư nhân. Theo các tổ chức này, cần củng cố mối liên kết giữa tăng trưởng xuất khẩu với đầu tư trong nước, tạo việc làm và phục hồi kinh tế các địa phương. Mục tiêu là để thành quả từ xuất khẩu không chỉ tập trung ở các doanh nghiệp lớn mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp nhỏ.

Tổng thống Lee Jae Myung cũng nhấn mạnh mục tiêu xây dựng mô hình "tăng trưởng cho tất cả", trong đó cơ hội và thành quả phát triển được chia sẻ giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ, giữa khu vực thủ đô và các địa phương.

Về triển vọng kinh tế, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc dự báo tăng trưởng GDP có thể đạt mức trung bình 3% trong năm 2026, sau khi chỉ tăng 1% trong năm trước. Xuất khẩu và đầu tư được kỳ vọng tiếp tục là những động lực chính, trong bối cảnh làn sóng AI thúc đẩy nhu cầu bán dẫn toàn cầu.