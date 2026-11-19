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Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc ngày 19.11 thông báo, kim ngạch xuất khẩu lũy kế của nước này đã vượt mốc 1.000 tỉ USD vào lúc 14:09:38 cùng ngày (giờ địa phương).

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc đạt được cột mốc này, đưa nước này gia nhập nhóm bốn nền kinh tế có kim ngạch xuất khẩu hằng năm đạt 1.000 tỉ USD, sau Mỹ và Đức vào năm 2006, Trung Quốc vào năm 2007.

Thành tích này được xác lập sau khi kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt mức kỷ lục 709,3 tỉ USD trong năm 2025. Chính phủ nước này dự báo tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm 2026 có thể đạt khoảng 1.170 tỉ USD.

Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc, động lực lớn nhất thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu là làn sóng đầu tư vào AI của các tập đoàn công nghệ toàn cầu. Nhu cầu gia tăng đối với chất bán dẫn và máy tính, cùng với giá chip nhớ tăng cao, đã góp phần đáng kể vào kết quả này.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu chất bán dẫn của Hàn Quốc đạt 396,8 tỉ USD, gần gấp ba lần mức 135,4 tỉ USD của cùng kỳ năm trước. Giá các loại chip nhớ, trong đó có DRAM và NAND, tăng mạnh đã góp phần đẩy giá trị xuất khẩu của ngành lên cao.

Nhu cầu xây dựng hạ tầng trung tâm dữ liệu phục vụ AI cũng thúc đẩy xuất khẩu máy tính, thiết bị điện và kim loại màu. Các mặt hàng như thiết bị lưu trữ, máy biến áp, cáp điện, đồng và nhôm đều ghi nhận nhu cầu tăng.

Giá dầu quốc tế tăng trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông bất ổn cũng góp phần nâng giá trị xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ của Hàn Quốc, bất chấp những hạn chế đối với hoạt động vận chuyển xăng và dầu diesel.

Theo số liệu, giá xuất khẩu bình quân các sản phẩm dầu mỏ trong 10 tháng đầu năm đạt 1.105 USD/tấn, tăng 62% so với mức 681 USD/tấn của cùng kỳ năm trước.

Ngoài chất bán dẫn, nhiều ngành xuất khẩu khác như đóng tàu và sản xuất màn hình cũng ghi nhận kết quả tích cực. Các mặt hàng mỹ phẩm, dược phẩm, nông sản và thủy sản đạt những dấu mốc mới. Riêng xuất khẩu mỹ phẩm đạt 12,4 tỉ USD trong 10 tháng đầu năm, vượt kỷ lục 11,4 tỉ USD của cả năm trước.

Nhìn chung, 16 trong số 20 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, 8 nhóm đạt kim ngạch cao nhất từ trước đến nay trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10.

Đáng chú ý, xuất khẩu các mặt hàng ngoài chất bán dẫn vẫn tăng 20%, cho thấy đà tăng trưởng không chỉ tập trung ở ngành chip. Bảy trong số 9 thị trường xuất khẩu chủ lực của nước này cũng ghi nhận mức tăng.

Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc Kim Jung-kwan cho biết: “Đây là thành quả đáng trân trọng, có được nhờ năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Hàn Quốc trên thị trường toàn cầu, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các doanh nhân và người lao động trong sản xuất, cùng đóng góp của tất cả những người tham gia vào hoạt động xuất khẩu của đất nước”.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không ngủ quên trên chiến thắng với cột mốc xuất khẩu 1.000 tỉ USD trong năm nay, mà sẽ tiếp tục tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới để duy trì đà phát triển. Đồng thời, chúng tôi sẽ nỗ lực bảo đảm thành quả xuất khẩu được chuyển hóa thành sức mạnh cho nền kinh tế các địa phương và tạo thêm nhiều việc làm cho giới trẻ”.