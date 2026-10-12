Hàn Quốc: Triều Tiên phóng vật thể chưa xác định về vùng biển phía Đông

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap/TTXVN phát)

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết sáng 12/10, Triều Tiên đã phóng một vật thể chưa xác định về vùng biển phía Đông của Bán đảo Triều Tiên.

Thông tin được JCS công bố dưới dạng bản tin khẩn, song hiện chưa có thêm chi tiết về loại vật thể được phóng, tầm bay, quỹ đạo hay các đánh giá kỹ thuật liên quan.

Trước đó, ngày 3/10, Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo từ khu vực Wonsan về vùng biển phía Đông.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) sau đó đưa tin nước này đã tiến hành cuộc diễn tập bắn vũ khí chiến lược có sử dụng tên lửa chiến lược tầm trung và nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã giám sát sự kiện này./.