Hàn Quốc triệu hồi Đại sứ tại Ukraine sau tranh cãi giữa hai tổng thống

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại phiên họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York ngày 23/9. Ảnh: Yonhap

Đây là một trong những phương án được Hàn Quốc cân nhắc trong bối cảnh tranh cãi giữa Tổng thống Lee Jae Myung và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky liên quan việc công khai thông tin chuyển giao hai tù binh Triều Tiên cho Hàn Quốc.

Theo truyền thông Hàn Quốc, trong tuyên bố thông báo quyết định triệu hồi Đại sứ Park Ki-chang, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết: “Chính phủ hy vọng tất cả các vấn đề còn tồn tại giữa hai nước sẽ được giải quyết trên tinh thần hữu nghị và sẽ tiếp tục tham vấn với Ukraine để đạt được mục tiêu này”.

Quyết định trên được đưa ra sau hơn hai tuần căng thẳng ngoại giao, bắt nguồn từ việc Tổng thống Zelensky công khai thông tin về chuyển giao hai tù binh trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York ngày 23/9. Hai binh sĩ Triều Tiên bị bắt khi chiến đấu cho Nga tại Ukraine năm 2025.

Ngày hôm sau, Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ thất vọng trên mạng xã hội X, cho rằng Ukraine đã vi phạm thỏa thuận giữ bí mật về việc chuyển giao.

Ukraine bác bỏ có thỏa thuận như vậy, khiến Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu giải thích và xin lỗi vào ngày 27/9.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 1/10 mô tả tranh cãi này là hiểu lầm ngoại giao và bày tỏ hy vọng vấn đề sẽ sớm được giải quyết.

Tổng thống Lee Jae Myung cảnh báo sẽ có thêm biện pháp nếu Ukraine tiếp tục từ chối thừa nhận thỏa thuận bảo mật và đưa ra lời xin lỗi công khai.

Ngày 6/10, Ngoại trưởng Cho Hyun nói với các nghị sĩ rằng ông đã nhận được một thông điệp có lời xin lỗi từ người đồng cấp Ukraine, song cho rằng nội dung này chưa đáp ứng kỳ vọng của Hàn Quốc.

Ông cho biết chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc các biện pháp cứng rắn, trong đó có việc triệu hồi Đại sứ.

Theo một nguồn tin, hiện chưa rõ Ukraine đã được thông báo về quyết định triệu hồi hay chưa và liệu Ukraine có triệu hồi Đại biện lâm thời tại Seoul để đáp trả hay không. Vị trí Đại sứ Ukraine tại Hàn Quốc đã bỏ trống từ tháng 9/2025.