Hàn Quốc triệu hồi đại sứ tại Ukraine do tranh cãi về tù binh Triều Tiên

"Chính phủ đã quyết định triệu hồi đại sứ của mình tại Ukraine về Seoul", Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong thông cáo.

Bộ này không nêu cụ thể thời gian Đại sứ Park trở về Hàn Quốc, cũng không cung cấp thêm chi tiết về quyết định. Một quan chức cấp cao cho biết Hàn Quốc đã xem xét nghiêm túc vấn đề trước khi đưa ra quyết định.

Hàn Quốc triệu hồi đại sứ tại Ukraine sau tranh cãi về hai tù binh Triều Tiên. Ảnh: GT

Hai binh sĩ Triều Tiên được cho là bị Ukraine bắt giữ vào tháng 1/2025 khi chiến đấu cho lực lượng Nga tại khu vực Kursk. Theo các quan chức Hàn Quốc, hai người này được chuyển đến Hàn Quốc vào giữa tháng 9.

Hàn Quốc cho biết việc chuyển giao được thực hiện trong khuôn khổ một thỏa thuận bí mật. Hàn Quốc cũng nói rằng phía Ukraine từng đề nghị không công khai thông tin này.

Tranh chấp nổ ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tiết lộ việc hai binh sĩ Triều Tiên được chuyển đến Hàn Quốc trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York hồi tháng trước.

Hàn Quốc sau đó yêu cầu Ukraine giải thích và xin lỗi chính thức. Hàn Quốc đặc biệt phản ứng trước tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Ukraine rằng hai bên không có thỏa thuận giữ bí mật về vụ chuyển giao.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết ông đã nhận được thông điệp từ Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha, trong đó có lời xin lỗi. Dù vậy, Hàn Quốc cho rằng lời xin lỗi chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu tập Đại sứ lâm thời Ukraine tại Hàn Quốc Andrii Vieshkin để bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Ukraine phủ nhận thỏa thuận bảo mật, đồng thời yêu cầu lời giải thích và xin lỗi chính thức. Ukraine đến nay chưa đưa ra thông điệp chính thức mới về tranh chấp.

Dù quyết định triệu hồi đại sứ cho thấy Hàn Quốc coi vụ việc là nghiêm trọng, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh nước này vẫn mong muốn duy trì quan hệ với Ukraine.

"Chúng tôi hy vọng rằng các vấn đề khác nhau giữa hai nước sẽ được giải quyết suôn sẻ, và chúng tôi sẽ tiếp tục tham vấn với phía Ukraine vì mục đích đó", Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.