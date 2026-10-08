Hàn Quốc triệu đại sứ ở Ukraine về nước vì vụ 2 binh lính Triều Tiên

Theo Yonhap, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 8/10 đã thông báo về việc triệu hồi Đại sứ Hàn Quốc tại Ukraine Park Ki-chang về nước, chỉ một ngày sau khi Seoul nói lời xin lỗi của Kiev về vụ 2 binh lính Triều Tiên là "chưa thỏa đáng".

"Chính phủ đã quyết định triệu hồi đại sứ Park về nước. Chúng tôi hy vọng tất cả vấn đề tồn đọng giữa hai nước sẽ được giải quyết êm đẹp. Hàn Quốc cũng sẽ tiếp tục tham vấn với Ukraine để đạt được mục tiêu này", Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc không giải thích rõ về quyết định trên, nhưng Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun trước đó tuyên bố rằng Seoul sẽ có những biện pháp cứng rắn hơn sau khi Kiev từ chối xin lỗi công khai.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Yonhap

"Tôi đã trao đổi với Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha về vấn đề này và ông ấy đã bày tỏ sự khó khăn về tình hình. Ông ấy cũng gửi lời xin lỗi, nhưng mức độ này khác với những gì chúng tôi kỳ vọng, nên chúng tôi dự định sẽ có các biện pháp kiên quyết hơn", ông Cho nói ngày 7/10.

Phía Ukraine đến nay chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào. Ngoại trưởng Sybiha chỉ mô tả sự việc trên là "hiểu lầm về ngoại giao", đồng thời bày tỏ hy vọng bất đồng sẽ sớm được giải quyết.

Vào ngày 23/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiết lộ tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về việc chuyển giao 2 lính Triều Tiên bị bắt giữ ở vùng biên giới Kursk của Nga cho Hàn Quốc. Động thái này đã khiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung không hài lòng, đồng thời chỉ trích Kiev vì vi phạm thỏa thuận bảo mật giữa hai nước.

"Tôi không biết tại sao phía Ukraine lại phá vỡ thỏa thuận và công khai sự việc, song điều này rất đáng thất vọng. Vấn đề đưa tù binh Triều Tiên về Hàn Quốc là một vấn đề đặc biệt nhạy cảm, có thể gây tác động lớn đến ngoại giao, an ninh cũng như cục diện trên bán đảo Triều Tiên", Tổng thống Lee nói ngày 24/9.