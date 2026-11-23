Người dân di chuyển trên đường phố Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hệ thống tín hiệu giao thông mới bao gồm đèn tín hiệu dành cho người đi bộ lắp trên mặt đường, thiết bị cảnh báo bằng giọng nói và công nghệ AI tự động kéo dài thời gian đèn xanh tại các vạch sang đường. Các thiết bị được ưu tiên lắp đặt trên những tuyến đường có từ 4 làn xe trở lên, tập trung tại khu vực đông người qua lại và thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

Cụ thể, đèn LED được bố trí trên mặt đường, chiếu sáng các tấm lát xúc giác tại khu vực vạch sang đường, giúp người đi bộ dễ nhận biết tín hiệu giao thông. Trong khi đó, thiết bị cảnh báo bằng giọng nói sử dụng cảm biến hồng ngoại để phát hiện người đi bộ, tự động phát cảnh báo khi có người định sang đường lúc đèn đỏ và thông báo khi tín hiệu chuyển sang đèn xanh.

Đáng chú ý, quận Jongno sẽ lắp đặt hệ thống kéo dài thời gian sang đường bằng AI trước ngày 31/12 tại khu vực trước trung tâm giữ trẻ. Sử dụng công nghệ nhận dạng hình ảnh, hệ thống có khả năng phát hiện người đi bộ vẫn đang di chuyển trên vạch sang đường khi thời gian đèn xanh sắp kết thúc, từ đó tự động kéo dài tín hiệu tối đa 10 giây. Việc điều chỉnh chỉ được thực hiện khi thực sự cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người đi bộ mà không gây ảnh hưởng đáng kể đến lưu lượng phương tiện.

Công nghệ này trước đó đã được thử nghiệm tại hai nút giao gần công viên Tapgol và các trường tiểu học Unhyeon, Gyodong. Trong thời gian giám sát 2 tuần vào tháng 6, hệ thống đã tự động kéo dài tín hiệu đèn xanh tổng cộng 6.147 lần. Riêng khu vực công viên Tapgol ghi nhận 4.289 lần, tương đương 44,2% số chu kỳ đèn tín hiệu; hai điểm sang đường gần trường học ghi nhận 1.858 lần, tương đương 19,1%.

Theo chính quyền quận Jongno, kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống có khả năng hỗ trợ hiệu quả những người cần thêm thời gian qua đường, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em. Địa phương đang xem xét mở rộng công nghệ này tới các khu vực có mật độ người đi bộ thuộc nhóm đối tượng trên cao.

Quận trưởng Jongno, ông Yoo Chan Jong cho biết địa phương sẽ tiếp tục mở rộng hạ tầng giao thông thông minh, lấy nhu cầu và tốc độ di chuyển của người dân làm trung tâm, hướng tới xây dựng môi trường giao thông an toàn và thuận tiện hơn trong sinh hoạt hằng ngày.