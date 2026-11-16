Hàn Quốc triển khai hệ thống phát hiện cháy bằng AI

Ngày 15/11, KT cho biết đã lắp 105 thiết bị phát hiện cháy thuộc dịch vụ an toàn phòng cháy ứng dụng AI mang tên Safemate tại 20 doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Đây là một phần của dự án hỗ trợ lắp đặt thiết bị phát hiện cháy AIoT năm 2026 tại khu công nghiệp Namdong, do Ban Khu vực Incheon thuộc Tập đoàn Khu công nghiệp Hàn Quốc triển khai.

Dự án được thực hiện cùng LDT, công ty chuyên về công nghệ phát hiện cháy. KT phụ trách truyền thông, giám sát và vận hành nền tảng, còn LDT phát triển thiết bị phát hiện cháy và thi công hệ thống tại hiện trường. Hai công ty trước đó từng cùng vận hành các dịch vụ liên quan tại Viện Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử Hàn Quốc, các chợ truyền thống và nhiều công trình công cộng.

Safemate nhận biết đồng thời nhiều dấu hiệu cảnh báo cháy, gồm ngọn lửa, khói, nhiệt độ vượt một mức nhất định và nhiệt độ tăng nhanh. Dựa trên hàng chục nghìn dữ liệu phát hiện tích lũy tại hiện trường, AI phân tích quy luật của các tín hiệu bất thường để đánh giá khả năng xảy ra cháy thật.

Khi phát hiện nguy cơ cháy, thông tin được gửi về trung tâm điều hành của KT. Sau khi xác nhận tình hình, trung tâm báo cho nhân viên tại chỗ qua điện thoại và tin nhắn, đồng thời hỗ trợ các bước tiếp theo như tự động báo cho đường dây khẩn cấp 119. Nhờ vậy, đám cháy vẫn được xử lý kể cả vào ban đêm hoặc sáng sớm, khi nhà máy ít người.

KT dự kiến thêm chức năng phát hiện hồ quang điện bằng AI. Hồ quang là hiện tượng bất thường xảy ra ở thiết bị điện và là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ cháy. Kế hoạch là dùng AI phân tích tín hiệu hồ quang bất thường để phát hiện sớm sự cố ở thiết bị điện. Điều này sẽ mở rộng dịch vụ vốn tập trung phát hiện và xử lý đám cháy sau khi xảy ra sang lĩnh vực phòng ngừa.

Lấy dự án tại Namdong làm điểm khởi đầu, KT dự định mở rộng Safemate sang các khu công nghiệp có nhiều nhà máy sản xuất. Công ty cho biết sẽ tiếp tục cùng LDT phát triển công nghệ an toàn phòng cháy, phù hợp với đặc thù của các cơ sở công nghiệp và nhu cầu quản lý an toàn.