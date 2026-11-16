Hàn Quốc triển khai hệ thống giám sát cháy nổ bằng công nghệ AIoT

Khói bốc lên từ hiện trường vụ cháy tại nhà máy sản xuất lốp xe ở thành phố Daejeon, miền Nam Hàn Quốc tối 12/3/2023. Ảnh tư liệu - minh họa: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, hoạt động này được triển khai trong khuôn khổ dự án hỗ trợ lắp đặt thiết bị phát hiện cháy dựa trên công nghệ AIoT (trí tuệ nhân tạo kết hợp Internet vạn vật) do Trụ sở khu vực Incheon thuộc Tổng công ty Khu công nghiệp Hàn Quốc thúc đẩy. Theo đó, KT đã lắp đặt 105 thiết bị SafeMate tại 20 doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu công nghiệp quốc gia Namdong.

SafeMate là hệ thống phát hiện cháy sử dụng AI có khả năng nhận diện đồng thời nhiều dấu hiệu liên quan đến hỏa hoạn như ngọn lửa, khói và sự thay đổi nhiệt độ. Dịch vụ được kết nối với trung tâm giám sát của KT, cho phép hỗ trợ toàn bộ quy trình từ phát hiện, xác minh tình huống đến ứng phó tại hiện trường.

Dự án được KT triển khai cùng Công ty LDT, doanh nghiệp chuyên về công nghệ phát hiện cháy. Theo sự phân công, KT đảm nhiệm hạ tầng viễn thông, nền tảng giám sát và vận hành dịch vụ, trong khi LDT phụ trách phát triển thiết bị và hệ thống vận hành tại hiện trường. Hai bên trước đó cũng đã phối hợp triển khai các giải pháp tương tự tại Viện Nghiên cứu Năng lượng nguyên tử Hàn Quốc, các chợ truyền thống và nhiều cơ sở công cộng khác.

Hệ thống SafeMate sử dụng AI để phân tích dữ liệu thu thập từ hiện trường, dựa trên hàng chục nghìn trường hợp phát hiện đã được tích lũy. Thông qua việc nhận diện các mô hình bất thường, hệ thống có thể đánh giá khả năng xảy ra hỏa hoạn thực tế từ các dấu hiệu như khói, lửa, nhiệt độ cao vượt ngưỡng hoặc nhiệt độ gia tăng đột ngột.

Khi phát hiện nguy cơ, thiết bị sẽ truyền dữ liệu tới trung tâm giám sát của KT. Sau quá trình xác minh, trung tâm sẽ thông báo tới nhân viên phụ trách tại hiện trường qua điện thoại hoặc tin nhắn, đồng thời hỗ trợ các biện pháp ứng phó tiếp theo, bao gồm cả việc tự động thông báo cho lực lượng cứu hỏa. Cơ chế này được kỳ vọng giúp nâng cao hiệu quả xử lý sự cố, đặc biệt trong những khoảng thời gian có ít nhân sự trực như ban đêm hoặc rạng sáng.

Trong giai đoạn tiếp theo, KT có kế hoạch bổ sung chức năng phát hiện hồ quang điện bằng AI cho SafeMate. Hồ quang điện là hiện tượng bất thường phát sinh trong các thiết bị điện và có thể làm gia tăng nguy cơ cháy nổ. Công nghệ AI sẽ được sử dụng để phân tích các tín hiệu bất thường liên quan đến hiện tượng này nhằm phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn.

KT cho biết việc triển khai SafeMate tại Khu công nghiệp quốc gia Namdong sẽ là nền tảng để mở rộng dịch vụ sang các khu công nghiệp khác, nơi tập trung nhiều cơ sở sản xuất. Doanh nghiệp cũng dự kiến tiếp tục hợp tác với LDT để nâng cấp các tính năng của hệ thống phù hợp với môi trường công nghiệp.

Ông Jeon Myung Jun, lãnh đạo bộ phận dịch vụ doanh nghiệp của KT, cho rằng việc nhận diện và quản lý sớm các yếu tố rủi ro có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tại các cơ sở công nghiệp. Theo ông, KT sẽ tiếp tục hoàn thiện các công nghệ liên quan, trong đó có giải pháp phát hiện hồ quang điện bằng AI, đồng thời mở rộng danh mục dịch vụ an toàn nhằm bao phủ toàn bộ quy trình từ phòng ngừa, phát hiện đến ứng phó với các sự cố cháy nổ.