Hàn Quốc triển khai hàng nghìn cảnh sát bảo đảm an ninh dịp Halloween

Đây là lần tổ chức Halloween thứ tư kể từ sau thảm họa giẫm đạp khiến 159 người thiệt mạng tại khu phố Itaewon, thủ đô Seoul, năm 2022.

Một dòng tin nhắn bày tỏ niềm thương tiếc được dán trên tường vào ngày 31/10/2022, gần hiện trường vụ giẫm đạp tại Itaewon ngày 29/10. Ảnh: Yonhap

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ NPA cho biết chiến dịch bảo đảm an ninh đặc biệt sẽ được triển khai từ ngày 30/10 đến hết ngày 1/11, tập trung tại 28 địa điểm có nguy cơ tập trung đông người, trong đó có 14 địa điểm tại Seoul. Các lực lượng được huy động bao gồm cảnh sát chống bạo động, đội tuần tra địa bàn và lực lượng điều tra. Để hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn, cảnh sát sẽ tổ chức phân luồng người đi bộ tại các tuyến đường hẹp, hướng dẫn di chuyển theo một chiều và kiểm soát lượng người ra vào. Trong trường hợp mật độ đám đông vượt ngưỡng an toàn, lực lượng chức năng có thể hạn chế phương tiện và người từ bên ngoài đi vào nhằm tạo không gian để đám đông giải tán.

Dữ liệu về tình hình tập trung đông người sẽ được chia sẻ theo thời gian thực giữa các cơ quan chức năng để kịp thời điều động lực lượng khi phát sinh tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát sẽ tăng cường kiểm tra phương tiện và khám xét nhằm phát hiện, ngăn chặn việc sử dụng súng giả hoặc trang phục hóa trang thành cảnh sát, những yếu tố có thể gây nhầm lẫn và ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Sáng cùng ngày, quyền Ủy viên trưởng Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Kim Jong Chul đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực Itaewon, đồng thời yêu cầu các đơn vị duy trì trạng thái sẵn sàng cao, chủ động ứng phó với các nguy cơ mất an ninh trật tự, tội phạm bạo lực và khủng bố. Nhân dịp này, ông Kim Jong Chul đã đặt hoa và dành một phút mặc niệm các nạn nhân tại khu tưởng niệm gần hiện trường thảm họa năm 2022, được gọi là “Con đường tưởng niệm ngày 29/10”.

Thảm họa giẫm đạp tại Itaewon xảy ra tối 29/10/2022, khiến 159 người thiệt mạng và trở thành một trong những tai nạn tập trung đông người nghiêm trọng nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Sự kiện này tiếp tục đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với chính quyền nước này trong việc nâng cao năng lực quản lý đám đông và trách nhiệm bảo đảm an toàn công cộng.