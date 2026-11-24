Người dân di chuyển trên đường phố Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo kế hoạch công bố ngày 23-11, địa phương sẽ triển khai đèn LED trên mặt đường tại 123 vị trí và thiết bị cảnh báo bằng giọng nói tại 97 vị trí, ưu tiên những khu vực đông người qua lại và có nguy cơ tai nạn cao.

Đèn LED được lắp tại vạch sang đường, giúp người đi bộ dễ nhận biết tín hiệu. Trong khi đó, cảm biến hồng ngoại tự động phát cảnh báo khi có người định băng qua lúc đèn đỏ.

Đáng chú ý, hệ thống AI sử dụng công nghệ nhận dạng hình ảnh để phát hiện người vẫn đang sang đường khi tín hiệu xanh sắp kết thúc, từ đó tự động kéo dài thời gian thêm tối đa 10 giây.

Công nghệ này đặc biệt hữu ích với người cao tuổi, trẻ em và người khuyết tật cần thêm thời gian qua đường.

Trong đợt thử nghiệm kéo dài 2 tuần hồi tháng 6 tại 2 khu vực, hệ thống đã tự động kéo dài tín hiệu xanh 6.147 lần. Chính quyền Jongno dự kiến tiếp tục mở rộng ứng dụng AI tại các giao lộ nhằm giảm nguy cơ tai nạn và xây dựng môi trường giao thông thân thiện hơn với người đi bộ.