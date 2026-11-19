Các biện pháp trên được Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung công bố trước kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia Suneung (CSAT), dự kiến diễn ra vào hôm nay 19/11 với khoảng 550.000 thí sinh tham dự.

Suneung là kỳ thi tuyển sinh đại học quan trọng bậc nhất tại Hàn Quốc, do Viện Chương trình giảng dạy và Đánh giá Hàn Quốc (KICE) tổ chức hằng năm vào tháng 11. Kỳ thi năm nay kéo dài hơn 9 tiếng, từ 8h40 đến 17h45, với kết quả có ảnh hưởng lớn đến cơ hội vào đại học của thí sinh.

Chính phủ Hàn Quốc kiểm tra kính đeo mắt, dán tem cúc áo, vô hiệu hóa internet quanh điểm thi, huy động thêm khoảng 8.400 nhân sự giám sát và tăng mức cấm thi lên 10 năm nếu gian lận. Ảnh: CC BY-SA 4.0

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến gửi cảnh báo khẩn cấp đến điện thoại của người dân trước giờ thi, nhằm phát hiện những thiết bị mà thí sinh cố tình không giao nộp. Nhà chức trách cũng đang xem xét phát cảnh báo nhiều lần trong suốt kỳ thi để tăng khả năng phát hiện điện thoại giấu kín.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc lo ngại các hình thức gian lận bằng công nghệ cao, đặc biệt là việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), kính thông minh, camera siêu nhỏ và tai nghe không dây.

Để ngăn chặn gian lận, tất cả thí sinh sẽ phải kiểm tra kính mắt và được dán nhãn lên các nút áo nhằm hạn chế việc giấu camera. Khoảng 75.000 giám thị được huy động tại 1.312 điểm thi, cùng 8.400 nhân viên chuyên kiểm tra thiết bị công nghệ, giám sát hành lang và phát hiện tín hiệu liên lạc đáng ngờ.

Tổng thống Lee cho biết một số công ty AI đã đồng ý cung cấp dữ liệu liên quan đến những người dùng chụp ảnh đề thi để tìm đáp án bằng AI. Chính phủ cũng đang xem xét tăng thời hạn cấm thi lại đối với thí sinh gian lận từ một năm lên 10 năm. Những trường hợp nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Không chỉ siết chặt an ninh, Hàn Quốc còn điều chỉnh nhiều hoạt động kinh tế để phục vụ kỳ thi quan trọng này. Thị trường chứng khoán và các ngân hàng sẽ mở cửa muộn hơn một giờ. Khoảng 130 chuyến bay phải điều chỉnh lịch trình do hoạt động cất, hạ cánh bị hạn chế trong 35 phút, nhằm bảo đảm yên tĩnh cho phần thi nghe tiếng Anh.

Các cơ quan và doanh nghiệp cũng được khuyến nghị lùi giờ làm việc đến 10 giờ sáng hoặc muộn hơn để hạn chế ùn tắc giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đến điểm thi.