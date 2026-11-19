Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố loạt biện pháp an ninh công nghệ cao chưa từng có tiền lệ, bao gồm việc phát tin nhắn cảnh báo khẩn cấp trên toàn quốc để làm lộ diện các điện thoại giấu kín và treo thưởng tối thiểu 75.000 USD cho người tố giác hành vi gian lận, ngay trước thềm kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra vào thứ Năm (19/11).

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2025 tại Seoul. Ảnh: Nikkei

Theo truyền thông địa phương, kỳ thi năm nay dự kiến thu hút khoảng 550.000 thí sinh tham dự. Các biện pháp siết chặt được Tổng thống Lee Jae-myung công bố trên mạng xã hội X sau khi hàng loạt bê bối gian lận bằng trí tuệ nhân tạo (AI), kính thông minh và camera siêu nhỏ trong các kỳ thi chứng chỉ quốc gia gần đây làm dấy lên lo ngại sâu sắc về tính công bằng của kỳ thi.

Thủ tướng Han Seong-sook hôm 17/11 thông báo hệ thống cảnh báo khẩn cấp sẽ được gửi đồng loạt tới toàn bộ thuê bao di động của người dân Hàn Quốc ngay trước giờ thi bắt đầu, nhằm buộc các thiết bị điện thoại mà thí sinh cố tình không giao nộp phải đổ chuông hoặc phát tín hiệu cảnh báo.

"Ngay cả thí sinh táo tợn nhất cũng không dại gì để bị bắt quả tang khi thiết bị liên lạc giấu kín đổ chuông ngay giữa giờ thi, phải không?" Tổng thống Lee Jae-myung viết trên mạng xã hội X, đồng thời cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng cân nhắc phương án gửi tin nhắn cảnh báo định kỳ trong suốt thời gian làm bài.

Bên cạnh đó, chính phủ Hàn Quốc siết chặt quy trình kiểm tra các thiết bị điện tử như kính thông minh, camera ngụy trang siêu nhỏ và tai nghe không dây. Cụ thể, toàn bộ thí sinh bắt buộc phải kiểm tra kính mắt trước khi vào phòng thi, đồng thời giám thị sẽ dán tem niêm phong lên khuy áo của thí sinh để ngăn chặn nguy cơ giấu camera ngụy trang.

Khoảng 75.000 giám thị được huy động tại 1.312 điểm thi trên cả nước, đi kèm 8.400 nhân sự chuyên trách kiểm tra thiết bị thông minh, giám sát hành lang và dò tìm tín hiệu liên lạc bất thường.

Theo hãng thông tấn Yonhap, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc sẽ duy trì trạng thái báo động cao độ từ 6h sáng ngày 19/11 cho đến khi có thông báo mới để phản ứng nhanh với mọi sự cố.

Tổng thống Lee Jae-myung tiết lộ các công ty phát triển AI đã đồng ý cung cấp nhật ký dữ liệu về những người dùng chụp ảnh đề thi và yêu cầu AI giải đáp án. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng chỉ đạo xúc tiến ban hành luật bắt buộc các doanh nghiệp công nghệ phải bàn giao dữ liệu về các yêu cầu giải đề thi bất hợp pháp khi có đề nghị từ chính phủ.

Về chế tài xử phạt, Thủ tướng Han Seong-sook cho biết chính phủ đang đề xuất nâng thời hạn cấm thi lại đối với thí sinh vi phạm từ 1 năm hiện nay lên tới 10 năm; các trường hợp nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

(Theo CNBC)