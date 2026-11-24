Theo quy định mới, người tố giác giúp phát hiện hành vi gian lận sẽ nhận mức thưởng tối thiểu 100 triệu won, cộng thêm 100 triệu won cho mỗi trường hợp vi phạm tiếp theo được xác định trong cùng vụ việc, với mức tối đa là 500 triệu won/vụ.

Đáng chú ý, người từng tham gia gian lận nếu chủ động tự thú và tố giác đồng phạm vẫn được nhận toàn bộ tiền thưởng theo quy định, đồng thời có thể được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Mỗi cá nhân được phép báo cáo tối đa 10 vụ mỗi năm, tương đương tổng mức thưởng cao nhất là 5 tỷ won.

"Biện pháp này nhằm bảo vệ sự công bằng và độ tin cậy của kỳ thi CSAT thông qua việc khuyến khích cộng đồng tham gia giám sát, tố giác hành vi gian lận", đại diện ACRC cho biết.

Đợt cao điểm tiếp nhận thông tin tố giác kéo dài trong hai tháng, đến hết ngày 19/1/2027. Danh tính người cung cấp thông tin được giữ bí mật tuyệt đối và có thể được áp dụng biện pháp bảo vệ nếu bị đe dọa đến tính mạng hoặc an toàn cá nhân.

Chính sách này được đưa ra trong bối cảnh cơ quan quản lý giáo dục Hàn Quốc lo ngại thí sinh lợi dụng công nghệ AI cùng các thiết bị tinh vi như kính thông minh, máy ảnh siêu nhỏ hay tai nghe không dây để gian lận thi cử.

Ảnh minh hoạ.

Trước đó, trong kỳ thi CSAT diễn ra ngày 19/11 với 551.864 thí sinh đăng ký tại 1.312 điểm thi trên toàn quốc, lực lượng chức năng Hàn Quốc đã phát hiện hơn 90 trường hợp vi phạm quy chế.

Cụ thể, 49 thí sinh bị phát hiện mang điện thoại vào phòng thi nhờ hệ thống tin nhắn cảnh báo thiên tai khẩn cấp được gửi ba lần trong giờ làm bài — loại thông báo vẫn phát âm thanh ngay cả khi thiết bị đặt ở chế độ im lặng. Ngoài ra, 44 thí sinh khác bị lập biên bản do vi phạm liên quan đến thiết bị điện tử, trong đó có 5 trường hợp sử dụng thiết bị thông minh.

"Những thí sinh bị phát hiện gian lận thông qua việc sử dụng thiết bị thông minh sẽ phải đối mặt với các chế tài nghiêm khắc hơn", Thứ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Choi Eun-ok nhấn mạnh. Theo quy định hiện hành, thí sinh gian lận có thể bị cấm dự thi trong thời gian lên tới 10 năm.

Yêu cầu siết chặt kỷ cương thi cử tại Hàn Quốc càng trở nên cấp thiết sau vụ gian lận của Han Won-seok (34 tuổi), người đạt điểm cao nhất kỳ thi kế toán thuế quốc gia với 397,5/400 điểm (chỉ trả lời sai một trong 160 câu hỏi). Trong đoạn video công bố ngày 16/11, Han thừa nhận đã sử dụng máy ảnh siêu nhỏ để chụp đề thi ở cả hai vòng, gửi dữ liệu cho AI tạo sinh xử lý rồi xem đáp án qua điện thoại thông minh, đồng thời bày tỏ sự hối hận về hành vi của mình.

Những vụ việc liên tiếp này đã tạo sức ép lớn lên công tác quản lý thi cử tại Hàn Quốc. Ngày 22/11, Bộ trưởng Giáo dục Choi Kyo-jin nộp đơn từ chức, nhận trách nhiệm về những xáo trộn phát sinh từ các điều chỉnh quy chế sát ngày thi.