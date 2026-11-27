Theo Korea Times, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 27/11 đã thông báo về việc hỗ trợ một tàu cá chở theo 6 ngư dân Triều Tiên hồi hương, trong khi 1 ngư dân khác quyết định ở lại Hàn Quốc.

"Tàu cá đã vượt qua Đường giới hạn phía bắc (NLL) lúc 8 giờ 33 sáng và gặp hai tàu Triều Tiên chờ sẵn ở phía bên kia lúc 9 giờ. Ngoài 6 ngư dân đã trở về nước, thuyền viên thứ 7 sẽ được bảo hộ tại Hàn Quốc với tư cách là người đào tẩu theo luật hiện hành", Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết.

Trước đó, chính phủ Hàn Quốc cũng đã phát sóng các thông tin cập nhật về việc hồi hương ngư dân Triều Tiên trên mạng lưới thông tin liên lạc hàng hải quốc tế từ sáng sớm 27/11.

Tàu cá của ngư dân Triều Tiên được Hàn Quốc giải cứu. Ảnh: Bộ Thống nhất Hàn Quốc

Theo truyền thông Hàn Quốc, lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã phát hiện và giải cứu một tàu cá Triều Tiên trôi dạt trên vùng biển quốc tế gần đảo Ulleungdo vào ngày 3/11. Sau nhiều giai đoạn xác minh với sự tham gia của các cơ quan chính phủ và Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC), giới chức Hàn Quốc xác nhận nguyện vọng tự nguyện trở về của 6 người và quyết định trao trả họ vì lý do nhân đạo.

"Ngư dân thứ 7 đã nói rõ ngay từ đầu về việc không muốn trở lại Triều Tiên", một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết.

Hiện Triều Tiên chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này.

Vào năm 2025, Hàn Quốc từng giải cứu hai tàu của Triều Tiên trong hai vụ việc riêng biệt vào tháng 3 và tháng 5. Cả hai tàu sau đó được trao trả cho Bình Nhưỡng cùng toàn bộ thủy thủ đoàn theo nguyện vọng hồi hương của họ.