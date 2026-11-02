Hàn Quốc tổ chức lễ hội mì ramen, biến đường phố thành thiên đường ẩm thực

Với con phố ẩm thực dài 475 m, lễ hội mang đến cơ hội thưởng thức nhiều phiên bản ramen độc đáo, từ công thức truyền thống đến những món ăn được sáng tạo theo phong cách quốc tế.

Tham gia lễ hội du khách có thể thưởng thức những món mì ramen đủ hương vị. Ảnh: Chosun

Không chỉ là món ăn quen thuộc trong những bữa ăn nhanh, mì ramen còn trở thành chủ đề của một lễ hội ẩm thực quy mô tại Hàn Quốc.

Gumi Ramyeon Festival 2026 sẽ diễn ra trong ba ngày tại khu vực trung tâm thành phố Gumi, tỉnh Gyeongsang Bắc.

Sự kiện được tổ chức nhằm kết nối ngành công nghiệp sản xuất mì, văn hóa ẩm thực và hoạt động du lịch địa phương.

Biểu tượng dễ thương cho lễ hội mì ramen. Ảnh: Heykorean

Điểm nhấn của lễ hội là khu phố mang tên “Ramen Street 475”, với không gian trải nghiệm ẩm thực kéo dài khoảng 475 m.

Tại đây, du khách có thể ghé các nhà hàng mì, thưởng thức nhiều món ramen được chế biến theo những công thức khác nhau và khám phá cách người Hàn Quốc biến tấu món ăn quen thuộc này.

Khách thưởng thức mì ramen miễn phí. Ảnh: Top Daily

Một trong những trải nghiệm được mong đợi là thưởng thức mì vừa được chiên xong tại nhà máy. Thành phố Gumi là nơi đặt nhà máy của Nongshim, một trong những doanh nghiệp sản xuất mì ăn liền lớn của Hàn Quốc.

Nhờ lợi thế này, lễ hội có hoạt động giới thiệu sản phẩm mì mới chiên, mang đến trải nghiệm khác với những gói mì thường được bày bán trên kệ siêu thị.

Con phố được biến thành khu thưởng thức mì ramen ngoài trời. Ảnh: Top Daily

Bên cạnh đó, khu vực nhà hàng ramen sẽ giới thiệu nhiều món ăn sáng tạo.

Thực đơn được công bố có những phiên bản kết hợp nguyên liệu đa dạng như mì ramen nấu cùng nấm và thịt bò, mì với hàu và nghêu, mì cà chua kiểu Địa Trung Hải hay ramen kết hợp với thịt luộc.

Sự kết hợp giữa mì ăn liền và nguyên liệu địa phương giúp món ăn quen thuộc có thêm nhiều hương vị mới.

Ảnh: Heykorean

Lễ hội năm nay còn có các chương trình như Global Ramyeon Challenge, nơi những ý tưởng chế biến mì được giới thiệu và thử thách, khu vực đầu bếp robot, không gian tự phối trộn gia vị và trải nghiệm tự chế biến mì theo khẩu vị riêng.

Ngoài hoạt động ẩm thực, sân khấu biểu diễn âm nhạc cũng góp phần tạo không khí sôi động cho khu vực trung tâm thành phố.

Ảnh: Heykorean

Một điểm thú vị là lễ hội không chỉ tập trung trong một khu hội chợ riêng biệt mà còn mở rộng ra các tuyến phố và khu thương mại lâu đời quanh ga Gumi.

Các nhà hàng, cửa hàng địa phương cùng tham gia, giúp du khách vừa thưởng thức món ăn vừa khám phá đời sống đô thị.

Ảnh: Heykorean

Với chủ đề xoay quanh một món ăn bình dị nhưng phổ biến trên toàn thế giới, Gumi Ramyeon Festival cho thấy mì ramen không chỉ là lựa chọn tiện lợi mà còn có thể trở thành nguồn cảm hứng cho những sáng tạo ẩm thực.

Sự kiện mở cửa miễn phí, từ 10 giờ đến 21 giờ trong ba ngày, hứa hẹn thu hút những người yêu thích mì và muốn khám phá văn hóa ăn uống của Hàn Quốc.